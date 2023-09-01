«Милан» отдаст Ориги «Ноттингему» в аренду и на год заберет Йовича у «Фиорентины»
Лука Йович близок к переходу в «Милан».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» согласовали сделку с «Фиорентиной». Нападающий будет бесплатно арендован до конца сезона.
При этом миланцы расстанутся с Дивоком Ориги. Бельгиец отправится в аренду в «Ноттингем Форест» – тоже без какой-либо компенсации со стороны команды АПЛ. Утверждается, что он уже проходит медосмотр в Великобритании.
Также у «Ноттингема» будет опция выкупа Ориги в июне 2024 года.
Йович, бесплатно перешедший в «Фиорентину» из «Реала» в июле 2022 года, за сезон в Серии А забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Ориги, подписанного «Миланом» в качестве свободного агента год назад, 2 забитых мяча в чемпионате Италии. Детально его показатели можно изучить тут.
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