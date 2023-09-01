«Милан» отдаст Ориги «Ноттингему» в аренду и на год заберет Йовича у «Фиорентины»

Теги Милан Фиорентина премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ноттингем Форест Дивок Ориги Лука Йович Фабрицио Романо Футбол

Лука Йович близок к переходу в «Милан».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» согласовали сделку с «Фиорентиной». Нападающий будет бесплатно арендован до конца сезона.

При этом миланцы расстанутся с Дивоком Ориги. Бельгиец отправится в аренду в «Ноттингем Форест» – тоже без какой-либо компенсации со стороны команды АПЛ. Утверждается, что он уже проходит медосмотр в Великобритании.

Также у «Ноттингема» будет опция выкупа Ориги в июне 2024 года.

Йович, бесплатно перешедший в «Фиорентину» из «Реала» в июле 2022 года, за сезон в Серии А забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Ориги, подписанного «Миланом» в качестве свободного агента год назад, 2 забитых мяча в чемпионате Италии. Детально его показатели можно изучить тут.

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15 комментариев

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shurkevich
фиалки расчищают место в составе для невысокого блондина
+46
-1
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fcb812
Отличный вариант,может в Милане Йович оживет
+26
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Локуся
Кто угодно вместо Ориги будет полезней)
+18
-1
+17
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Матвей Суицидин
Йович конкуренцию с Сашкой не выдержал просто
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lyosha1786
Уверен, что Йович будет играть лучше, чем Ориги.
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Игорь Новиков
Ну Йович вряд ли хуже мёртвого Ориги будет.
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FEF2
Ответ ya_za_ac_milan
Калинич, Ребич, Ибрагимович, Крунич, Йович, Пулишич)) Милан без балканцев не может.
И Савичевич их пророк
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Блуждающий странник
Йович, конечно, слабенький сейчас, но если бесплатно, то можно попробовать. Единственное понятно почему нет права выкупа
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ya_za_ac_milan
Калинич, Ребич, Ибрагимович, Крунич, Йович, Пулишич)) Милан без балканцев не может.
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NuevoCinemaParadiso
Посмотрим как пойдёт у него.
С новыми партнёрами может лучше будет играться. Создавать голевые ситуацию партнёры уж точно будут.
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alpinist
Хотелось бы хоть что-то выжать в плане финансов, ну да ладно.
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vals1702
Иович может и заиграть
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GibEmag
Ответ fcb812
Отличный вариант,может в Милане Йович оживет
Поживём возможно и заценим! но в следующем сезоне надо в любом случае брать форварда (не в аренду) с потенциалом хоть на перспективу, даже если Йович себя нормально проявит! У Жиру уже годы а Коломбо пока что надежда на топ уровень!
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marchellinos
Ответ fcb812
Отличный вариант,может в Милане Йович оживет
Будет очень кстати
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