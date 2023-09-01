«Милан» арендует форварда «Севильи» Мира с выкупом за 15 млн евро
Состав «Милана» пополнит нападающий «Севильи» Рафа Мир.
«Россонери» арендуют 26-летнего испанского форварда «Севильи» с правом выкупа. Сделка обойдется «Милану» в 15 млн евро.
Миланцы после срыва переговоров по Мехди Тареми («Порту») также рассматривали нападающего «Лестера» Пэтсона Даку, но от трансфера отказались из-за отсутствия паспорта Евросоюза у замбийца.
Рафа Мир в прошлом сезоне забил 6 голов в 26 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.
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Не так красиво как Тареми и Дака, но зато столб, потолкаться и скинуть куда-нибудь вниз умеет, чисто в теории он под требования Пьоли заходит лучше двоих выше.
Тареми конечно более опытный игрок, но этот Мир может прибавить, возраст позволяет. Главное,чтобы он чувствовал моменты как Жиру, с мозгами был.
В целом неплохо- может выстрелить, если наберётся опыта у Жиру. Тем более Испанец, значит с культурой паса и обработкой мяча проблем нет.
Неплохой вариант. У нас были игроки на бумаге ещё более худшие, но в Милане сильно прибавляли.