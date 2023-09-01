«Милан» арендует форварда «Севильи» Мира с выкупом за 15 млн евро

Теги Милан Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Лестер чемпионшип Рафа Мир Мехди Тареми Пэтсон Дака Футбол

Состав «Милана» пополнит нападающий «Севильи» Рафа Мир.

«Россонери» арендуют 26-летнего испанского форварда «Севильи» с правом выкупа. Сделка обойдется «Милану» в 15 млн евро.

Миланцы после срыва переговоров по Мехди Тареми («Порту») также рассматривали нападающего «Лестера» Пэтсона Даку, но от трансфера отказались из-за отсутствия паспорта Евросоюза у замбийца.

Рафа Мир в прошлом сезоне забил 6 голов в 26 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Турко Ибрагимов
и дописать лень было)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winter Soldier
Отлично. В целом прекрасное ТО. Жаль, не получилось слить Кальдару, Балло-Туре и Ориги. Мертвым грузом теперь будут висеть
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winter Soldier
Ответ Stanislav Cherchesov
Не подходит Милану, не 30+...
Ты с этой шуткой припозднился лет на 10. Теперь можешь под любой веткой Интера это писать
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Назаров
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Договоренность была 3 млн, в последний момент агенты запросили 4.5-5,плюс "щедрые" комиссионные
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winter Soldier
Ответ Cristiano Ronaldo
Кальдару на банку планируют, как подмену вместо ушедшего Габии, а Балло-Туре и Ориги, ещё можно продать куда-то.
Ну Габбия явно удачнее Кальдары. Просто второго сплавить не смогли, а так на место Габбии взяли молодого арга. Двух последних деревях никуда не отдать уже, к сожалению. Топ-чемпы закрывают окна, а эти бездари хотели остаться только в топ-5. Разве что, в СА сплавить, если согласятся. Уверен, оба сыграют на двоих от силы 200-300 минут за весь чемп, и то, если травмы будут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Если без обязательства выкупа- норм вариант.
Не так красиво как Тареми и Дака, но зато столб, потолкаться и скинуть куда-нибудь вниз умеет, чисто в теории он под требования Пьоли заходит лучше двоих выше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Темная лошадка. Может и выстрелить, а может и сесть в глухой запас. Вроде по деньгам ничего не теряем. Право выкупа, а не обязательство.
Тареми конечно более опытный игрок, но этот Мир может прибавить, возраст позволяет. Главное,чтобы он чувствовал моменты как Жиру, с мозгами был.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Ответ Блуждающий странник
Севилья встала в позу и не отдает. Уже можно думать, что не перейдет
Йовича подписали)) Ну если Йович реанимирует карьеру, тогда Пиоли точно памятник на Сан Сиро надо поставить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real Madrid 04
Это даже покруче чем Тареми уж поверьте! Очень качественный игрок.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ <~Inter~>
как будто лучше было договориться с Тареми. Тот точно был способен заменить Жиру в случае чего и даже выиграть у него конкуренцию
судак Мендеш запорол переход
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Через школу Вулверхемптона прошёл, а туда не берут заурядных футболистов, берут игроков с потенциалом, для последующей перепродажи. Играл в Севилье, много голов за Уэску забил. Хороший возраст 26 лет. Не слишком возрастной, но уже опытный.
В целом неплохо- может выстрелить, если наберётся опыта у Жиру. Тем более Испанец, значит с культурой паса и обработкой мяча проблем нет.
Неплохой вариант. У нас были игроки на бумаге ещё более худшие, но в Милане сильно прибавляли.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ronaldinho Gaúcho
редактор уснул на последнем слове
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да не Тареми гниловатый игрок оказался. Падкий на деньги. Он вряд ли к нам уйдёт. Думаю этот Мир у нас и останется. Игрок из той же оперы, что и Лофтус Чик, Пулишич- для него это шанс, он рвать будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лебедев
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Если новый форвард будет играть в стиле и также эффективно, как Жиру, то это действительно будет отличный вариант на подмену. Жиру - опытный и талантливый нападающий, и если Мир сможет внести в игру «Милана» такое же влияние, то команда будет в выигрыше. Однако, надеюсь, что Мир будет дополнять своим собственным стилем и не будет просто копировать Жиру. Ведь футбол - это игра индивидуальностей, и командам требуется разнообразие в атаке. В любом случае, желаю успехов Миру и надеюсь увидеть его в деле на поле в ближайшем будущем! 🤞⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ ya_za_ac_milan
Через школу Вулверхемптона прошёл, а туда не берут заурядных футболистов, берут игроков с потенциалом, для последующей перепродажи. Играл в Севилье, много голов за Уэску забил. Хороший возраст 26 лет. Не слишком возрастной, но уже опытный. В целом неплохо- может выстрелить, если наберётся опыта у Жиру. Тем более Испанец, значит с культурой паса и обработкой мяча проблем нет. Неплохой вариант. У нас были игроки на бумаге ещё более худшие, но в Милане сильно прибавляли.
Матеус Кунья за 50 в Вулвиче, как тебе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ ya_za_ac_milan
Через школу Вулверхемптона прошёл, а туда не берут заурядных футболистов, берут игроков с потенциалом, для последующей перепродажи. Играл в Севилье, много голов за Уэску забил. Хороший возраст 26 лет. Не слишком возрастной, но уже опытный. В целом неплохо- может выстрелить, если наберётся опыта у Жиру. Тем более Испанец, значит с культурой паса и обработкой мяча проблем нет. Неплохой вариант. У нас были игроки на бумаге ещё более худшие, но в Милане сильно прибавляли.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
niksub
бревно, смысла брать его нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Ответ fr0senf1re
Жалко отказались от Даки по не связанным с футболом причинам. Весьма перспективный бегунок.
Да не английские бегуны не нужны. Вон от ливерпульского бегуна избавиться не можем. Нужен техничный игрок, который при минимуме свою пространства может пас отдать, подыграть или забить. Бегать есть кому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ ya_za_ac_milan
Ориги останется скорее всего. 4 млн в год никто не хочет ему платить. Прощальный подарок от Мальдини)) Посидит он ещё 3 года у нас. У него есть все права на это. Кальдара вон тоже сидит. Брали его как восходящую звезду, Юве оценил его в 38 млн)). Как лохов развели.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Cristiano Ronaldo
Фактурный, забивной, отлично умеет играть головой. Под схему Мендилибара не подходил, но в Милане может быть полезен.
Как раз навесы и голы башкой - спасения для канделября. Магвайер не даст соврать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Жаль. Интересно было бы на Тареми в Италии посмотреть. Есть ощущение что забивал бы стабильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZloyViki
Читайте как хотите, понимайте как сможете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Вавилов
Команда Милан сейчас на подъёме у них вроде всё получается лучше не сглазить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий