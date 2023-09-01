«Милан» арендует форварда «Севильи» Мира с выкупом за 15 млн евро

Состав «Милана» пополнит нападающий «Севильи» Рафа Мир.

«Россонери» арендуют 26-летнего испанского форварда «Севильи» с правом выкупа. Сделка обойдется « » в 15 млн евро.

Миланцы после срыва переговоров по («Порту») также рассматривали нападающего « » , но от трансфера отказались из-за отсутствия паспорта Евросоюза у замбийца.

в прошлом сезоне забил 6 голов в 26 матчах . Его статистика – здесь.

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