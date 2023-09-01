«Ноттингем» за 36-37 млн евро и бонусы купит опорника ПСВ Сангаре

ПСВ продает футболиста в АПЛ более чем за 35 миллионов евро.

« » подпишет за 36-37 млн евро.

В сделку также будут включены бонусы для ПСВ за 25-летнего опорника из Кот-д’Ивуара.

Напомним, что ранее Сангаре интересовались европейские топ-клубы.

Подробная статистика выступлений игрока – здесь.

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