«Ноттингем» за 36-37 млн евро и бонусы купит опорника ПСВ Сангаре
ПСВ продает футболиста в АПЛ более чем за 35 миллионов евро.
«Ноттингем Форест» подпишет Ибрагима Сангаре за 36-37 млн евро.
В сделку также будут включены бонусы для ПСВ за 25-летнего опорника из Кот-д’Ивуара.
Напомним, что ранее Сангаре интересовались европейские топ-клубы.
Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
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Сангаре топ так-то и за относительно небольшую сумму
но странно мог поиграть в ЛЧ
Хотя, деньги хорошие!
На замену есть Схаутен, но его пока используют, как центрального защитника.
У них уже больше 35 человек в ростере и они даже по арендам никого не распихивают, не то что не продают.
Тут даже шутка про третью раздевалку не совсем не уместна)
Давно не помню такого усиления!