«Ноттингем» за 36-37 млн евро и бонусы купит опорника ПСВ Сангаре

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Ибрагим Сангаре Футбол

ПСВ продает футболиста в АПЛ более чем за 35 миллионов евро.

«Ноттингем Форест» подпишет Ибрагима Сангаре за 36-37 млн евро.

В сделку также будут включены бонусы для ПСВ за 25-летнего опорника из Кот-д’Ивуара.

Напомним, что ранее Сангаре интересовались европейские топ-клубы.

Подробная статистика выступлений игрока – здесь.

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29 комментариев

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QWertY
говорите у Ноттингема долги?))
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ulanov.vladislav95@list.ru
у Ноттингема опять разбушевались в это ТО
Сангаре топ так-то и за относительно небольшую сумму
но странно мог поиграть в ЛЧ
+7
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+7
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Bashibuzuck
Ответ Арсений Чернобаев
откуда у них столько бабла? банк ограбили?
У них владелец богатый, еще греческим Олимпиакосом владеет, сегодня видел его на жеребьевке ЛЕ, впечатление бедного человека он точно не производит😁
+7
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+6
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rigobersong
Он в разы сильнее Кайседо и Лавии:) Хотел сказать, что он уже через год в топ клубе будет, но язык не повернулся, ведь он играет в клубе который брал ЛЧ 2 раза!:))
+16
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Mihail0910
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
у Ноттингема опять разбушевались в это ТО Сангаре топ так-то и за относительно небольшую сумму но странно мог поиграть в ЛЧ
АПЛ лучше ЛЧ
+7
-3
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rude.
Ответ laudrup
Продавать основного опорника перед лигой чемпионов, не самый хороший знак для ПСВ. Хотя, деньги хорошие! На замену есть Схаутен, но его пока используют, как центрального защитника.
Ну голландцы за счет таких продаж и живут. Это их модель. При всем при этом их клубы еще в ЛЧ выступают. Красавчики, ничего не скажешь.
+3
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Ivchev
Ответ Bashibuzuck
У них владелец богатый, еще греческим Олимпиакосом владеет, сегодня видел его на жеребьевке ЛЕ, впечатление бедного человека он точно не производит😁
А там могли быть те кто могут впечатление бедных производит?)))
+3
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Урматбек Абжалов
Ответ rigobersong
Он в разы сильнее Кайседо и Лавии:) Хотел сказать, что он уже через год в топ клубе будет, но язык не повернулся, ведь он играет в клубе который брал ЛЧ 2 раза!:))
Он, честно говоря, сильнее и Ромеу. Вот кого надо было брать
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laudrup
Ответ Моё Моя
У ПСВ отличная банда собралась. Если найдут замену Сангаре, то могут пошуметь в этой ЛЧ
Так уже нашли. Схаутен.
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Взвешенный вомбат Китая
Аутсайдер АПЛ тратит такое бабло, а Клоппик плачет про Аравию)
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laudrup
Продавать основного опорника перед лигой чемпионов, не самый хороший знак для ПСВ.
Хотя, деньги хорошие!
На замену есть Схаутен, но его пока используют, как центрального защитника.
+2
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sergen
В сравнении с лесниками и Боули можно назвать почти адекватным)
У них уже больше 35 человек в ростере и они даже по арендам никого не распихивают, не то что не продают.
Тут даже шутка про третью раздевалку не совсем не уместна)
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Равиль Дубов
Не понятно почему такого хорошего игрока не захотел тот же Ливерпуль,Арсенал или МЮ. Двоим из этой тройки точно нужен был хороший опорник не за овер прайс
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Bashibuzuck
Отличный трансфер👏👏👏
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хавбек+
а где Кроос? чел ради денег разменял ЛЧ на мусорную команду в АПл
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KNVB Oranje
Ответ laudrup
Надо признать, что в этом сезоне ПСВ не только продаёт, но и активно покупает. Давно не помню такого усиления!
ну так Брадс вернулся, год присматривался, а в это ТО пересобирает команду. последние успехи у ПСВ были как раз при Брандсе
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Моё Моя
Ответ laudrup
Так уже нашли. Схаутен.
Я в том плане, нужен игрок, который впишется в игру не хуже ушедшего.
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Арсений Чернобаев
откуда у них столько бабла? банк ограбили?
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Моё Моя
Ответ laudrup
Надо признать, что в этом сезоне ПСВ не только продаёт, но и активно покупает. Давно не помню такого усиления!
У ПСВ отличная банда собралась. Если найдут замену Сангаре, то могут пошуметь в этой ЛЧ
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laudrup
Ответ rude.
Ну голландцы за счет таких продаж и живут. Это их модель. При всем при этом их клубы еще в ЛЧ выступают. Красавчики, ничего не скажешь.
Надо признать, что в этом сезоне ПСВ не только продаёт, но и активно покупает.
Давно не помню такого усиления!
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Максим Черкашин
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
у Ноттингема опять разбушевались в это ТО Сангаре топ так-то и за относительно небольшую сумму но странно мог поиграть в ЛЧ
Монтиэля из Севильи привезли. Состав боевой.:))))
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Cst Cap
Когда не смогли купить через Карпа Барриоса🤪
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Alecsei Shkil
Ух, они в лесу золото нашли? Один трансфер за другим
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despoletaev@gmail.com
За небольшую сумму? Мак Алистер стоял столько же. За Веррати меньше дают. Боже, что происходит в этом мире футбола.
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kickass
Хороший игрок, но для АПЛ как будто слишком медленный.
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