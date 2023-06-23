«Милан» может подписать Сангаре из ПСВ или Флорентину из «Бенфики» после продажи Тонали

«Милан» может подписать Ибрагима Сангаре после ухода Сандро Тонали.

Как передает Goal, полузащитник может стать заменой игроку, уходящему в «Ньюкасл».

Интерес к 25-летнему ивуарийцу также проявляет «ПСЖ», хотя после назначения Луиса Энрике главным тренером ситуация может измениться.

Еще одним хавбеком, привлекшим внимание «россонери», стал Флорентину Луис из «Бенфики».

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь, Флорентину – тут.