«Милан» может подписать Сангаре из ПСВ или Флорентину из «Бенфики» после продажи Тонали

Теги Милан высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды ПСВ серия А Италия возможные трансферы Ибрагим Сангаре Флорентину Сандро Тонали Футбол

«Милан» может подписать Ибрагима Сангаре после ухода Сандро Тонали.

Как передает Goal, полузащитник ПСВ может стать заменой игроку, уходящему в «Ньюкасл».

Интерес к 25-летнему ивуарийцу также проявляет «ПСЖ», хотя после назначения Луиса Энрике главным тренером ситуация может измениться.

Еще одним хавбеком, привлекшим внимание «россонери», стал Флорентину Луис из «Бенфики».

Со статистикой выступлений Сангаре можно ознакомиться здесь, Флорентину – тут.

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8 комментариев

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Кака'10
Там же говорили о Фратези и Милинковиче
Что за ноунеймы пошли
+10
-3
+7
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Денис
Что один что другой толку для Милана 0
+4
-1
+3
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Fark
Независимо от того, кого купят (а купят каких то маниболистов) след сезон для Милана потерян. Центр поля будет не сыгран, с тактикой Пиоли справляются даже аутсайдеры. Хорошо бы задуматься о системном тренере
+4
-3
+1
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Diavolo nero e rosso
План в действии. Переиминуют в миланский "Спортинг" и всё. Сандро протухнет в Англии, как и Кессье в Испании. А самым довольным останется МЫШЬ ДЖЕРРИ. А мы опять будем за 10ю строчку играть. Может, пока не поздно, отказаться от места в ЛЧ?
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Dima91Caps
Сангаре очень хорош, все что можно сожрет в центре поля
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Dimario
днище
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OldRedWhite
Милан может подписать Флорентину , она же Фиорентина !
Всю и целиком !
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Fark
Ответ Кака'10
Там же говорили о Фратези и Милинковиче Что за ноунеймы пошли
маниболисты
+1
-1
0
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