«ПСЖ» и «Бавария» поборются за хавбека ПСВ Сангаре. Отступные – 37 млн евро

Теги Бавария ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Ибрагим Сангаре деньги Футбол

«ПСЖ» претендует на полузащитника ПСВ Ибрагима Сангаре.

По сведениям RMC Sport, парижане ищут хавбеков двух типов: атлетичного и креативного. 25-летний ивуариец относится к первой категории, и в последние дни чемпионы Франции активно проявляют к нему интерес.

Отступные за Сангаре – 37 млн евро. Также побороться за него намерена «Бавария».

В прошлом розыгрыше чемпионата Нидерландов полузащитник провел 29 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Кристиан Шейк
3 года назад мог спокойно перейти в Спартак, а не ломать теперь себе голову)
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laudrup
Смотрю игры ПСВ.
Хороший опорник , с отбором, ударом и пасом.
Правда, иногда он представляет себя слоном и лезет в центре на двоих-троих , теряя мяч.
В остальном, достаточно качественный игрок.
+4
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llolishe
Классный игрок для Ливерпуля по факту
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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хавбек+
Сангаре топчик не тушуется в центре поля
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Magico!
Газизов, чтоб ты вечно со своей вонючей салфеткой федунской по судам таскался.
Такого игрока прос..ал вместе со своим скаутом-недоучкой акавовым.
Можно было брать Сангаре за 6-7 лямов в 2020 году. Но нет. Они блин пытались правого заща Сентонзе за 4 ляма привезти.
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Жил был пес
эх мог бы в Спартак перейти если бы не Шамиль)
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Максим Черкашин
Ответ laudrup
Смотрю игры ПСВ. Хороший опорник , с отбором, ударом и пасом. Правда, иногда он представляет себя слоном и лезет в центре на двоих-троих , теряя мяч. В остальном, достаточно качественный игрок.
Педставляет слоном, ну так ивуариец.😁
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