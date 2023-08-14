«ПСЖ» и «Бавария» поборются за хавбека ПСВ Сангаре. Отступные – 37 млн евро
«ПСЖ» претендует на полузащитника ПСВ Ибрагима Сангаре.
По сведениям RMC Sport, парижане ищут хавбеков двух типов: атлетичного и креативного. 25-летний ивуариец относится к первой категории, и в последние дни чемпионы Франции активно проявляют к нему интерес.
Отступные за Сангаре – 37 млн евро. Также побороться за него намерена «Бавария».
В прошлом розыгрыше чемпионата Нидерландов полузащитник провел 29 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Хороший опорник , с отбором, ударом и пасом.
Правда, иногда он представляет себя слоном и лезет в центре на двоих-троих , теряя мяч.
В остальном, достаточно качественный игрок.
Такого игрока прос..ал вместе со своим скаутом-недоучкой акавовым.
Можно было брать Сангаре за 6-7 лямов в 2020 году. Но нет. Они блин пытались правого заща Сентонзе за 4 ляма привезти.