«ПСЖ» и «Бавария» поборются за хавбека ПСВ Сангаре. Отступные – 37 млн евро

«ПСЖ» претендует на полузащитника ПСВ Ибрагима Сангаре.

По сведениям RMC Sport, парижане ищут хавбеков двух типов: атлетичного и креативного. 25-летний ивуариец относится к первой категории, и в последние дни чемпионы Франции активно проявляют к нему интерес.

Отступные за – 37 млн евро. Также побороться за него намерена « ».

В прошлом розыгрыше чемпионата Нидерландов полузащитник провел 29 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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