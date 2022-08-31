«Челси» обсуждает с ПСВ трансфер хавбека Сангаре за 40-45 млн евро

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Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре привлек внимание «Челси».

Как передает Eindhovens Dagblad, лондонцы связались с клубом из Эйндховена и обсуждают приобретение 24-летнего футболиста за 40-45 млн евро.

Сам футболист готов перейти в клуб АПЛ, однако трансфер может быть заблокирован, если из ПСВ уйдет полузащитник Коди Гакпо, на которого претендует «Саутгемптон».

Также приобрести Сангаре попытался «Ноттингем Форест», однако в эту команду Ибрагим не хочет.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов хавбек провел 3 матча и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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