«Челси» обсуждает с ПСВ трансфер хавбека Сангаре за 40-45 млн евро

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре привлек внимание .

Как передает Eindhovens Dagblad, лондонцы связались с клубом из Эйндховена и обсуждают приобретение 24-летнего футболиста за 40-45 млн евро.

Сам футболист готов перейти в клуб , однако трансфер может быть заблокирован, если из ПСВ уйдет полузащитник , на которого претендует .

Также приобрести Сангаре попытался , однако в эту команду Ибрагим не хочет.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов хавбек провел 3 матча и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.