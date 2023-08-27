16-летний хавбек «Барсы» Ямаль признан лучшим игроком матча с «Вильярреалом» – сыграли 4:3

16-летний Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча «Барселона» – «Вильярреал».

« » обыграла « » со счетом 4:3 в 3-м туре . Лучшим игроком матча был признан 16-летний полузащитник каталонцев .

Ямаль отметился в матче голевой передачей на и был заменен на 76-й минуте – вместо него на поле вышел Ансу Фати.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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