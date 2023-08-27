16-летний хавбек «Барсы» Ямаль признан лучшим игроком матча с «Вильярреалом» – сыграли 4:3

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Ансу Фати Гави Ламин Ямаль Футбол

16-летний Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча «Барселона» – «Вильярреал».

«Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:3 в 3-м туре Ла Лиги. Лучшим игроком матча был признан 16-летний полузащитник каталонцев Ламин Ямаль.

Ямаль отметился в матче голевой передачей на Гави и был заменен на 76-й минуте – вместо него на поле вышел Ансу Фати.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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25 комментариев

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Fooler
Ла Масия - топ. Как они столько звёзд воспитали - невероятно.
+21
-2
+19
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Эзиз Халлыев
Ответ Demyan Grachev
терпеть не могу барсу, но уважаю Хави за стремление развивать молодёжь
Что такого сделала вам Барса, что вы её терпеть не можете?
+14
-2
+12
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Пирс Морган
Эти 16-летние пацаны могут стать будущим Барселоны
+10
-2
+8
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роберт888
Ямаль конечно заслуживает сегодня похвалы. как же он радовался когда бежал к Лёве праздновать гол. искренняя мальчишеская улыбка.
успехов парню
+7
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GuruFutbola
Ответ Syndycate
- Ямаль - Я понял, а фамилия то какая у тебя?
Больше не шути, не твое
+7
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Atash Yoldashow
Ответ Demyan Grachev
терпеть не могу барсу, но уважаю Хави за стремление развивать молодёжь
Твое мнение для барсы и его фанатам очень важна. Мы обязательно передадим им
+6
-1
+5
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Vlad
Ответ Пирс Морган
Эти 16-летние пацаны могут стать будущим Барселоны
Главное без травм.
+4
0
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Iamliam
Все правильно, закошмарил левый фланг обороны Вильяреала, а парню всего 16!
+3
0
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SaH4r.
Ла Масия - лучшая академия в мире.
+5
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Бронислав Каминский
Ответ SWS
Фати такие же дифирамбы пели :)
Фати оч хорошо был до травмы.И в Лалиге забивал и в ЛЧ
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Итачи Учиха
Ромб полузащиты был лучшим. Все косяки Алонсо и Роберто подчищали. Ну и Ферран, как обычно, с начала лета лучший в атаке. Быть может, Хави в какой-то степени правильно делает, что не пихает его в основу, а планомерно подводит к старту, отчего он не чувствует такого давления
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skxgpkt7xn
это не рекорд? в 16лет
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zzzeeerrrooo
Ответ Demyan Grachev
да ты шо?)) и где все эти "звезды"?
Воспитанников Барсы в каждой лиге хватает
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Матвей Суицидин
Ответ Пирс Морган
Эти 16-летние пацаны могут стать будущим Барселоны
а могут и не стать
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Demyan Grachev
Ответ Syndycate
- Ямаль - Я понял, а фамилия то какая у тебя?
я думал,ты пошутишь хотя ты про полуостров....но,нет
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