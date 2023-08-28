16-летний Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке. Он побил рекорд Фати
16-летний Ламин Ямаль установил рекорд во время матча Ла Лиги с «Вильярреалом».
Полузащитник «Барселоны» отметился в матче 3-го тура Ла Лиги (4:3) голевой передачей на Гави и был признан лучшим игроком матча.
Отдав голевой пас в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.
Он побил рекорд Фати, который в сентябре 2019-го отдал голевую передачу в матче с «Валенсией» в возрасте 16 лет 318 дней.
2:0, 2:3, 4:3 – триллер «Барсы» против «Вильярреала». Главная звезда – 16-летний Ямаль
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