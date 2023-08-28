16-летний Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке. Он побил рекорд Фати

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига рекорды Ансу Фати Ламин Ямаль Футбол

16-летний Ламин Ямаль установил рекорд во время матча Ла Лиги с «Вильярреалом».

Полузащитник «Барселоны» отметился в матче 3-го тура Ла Лиги (4:3) голевой передачей на Гави и был признан лучшим игроком матча.

Отдав голевой пас в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.

Он побил рекорд Фати, который в сентябре 2019-го отдал голевую передачу в матче с «Валенсией» в возрасте 16 лет 318 дней.

2:0, 2:3, 4:3 – триллер «Барсы» против «Вильярреала». Главная звезда – 16-летний Ямаль

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9 комментариев

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SaH4r.
главное чтоб осторожно внедряли в стартовый состав, а то примеры Фати и Педри пугают
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moldfan
Победный гол, тоже исключительно его заслуга. Молодец. Но тоже не хочется перехваливать
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Aleksandr Danilov
Ответ SaH4r.
главное чтоб осторожно внедряли в стартовый состав, а то примеры Фати и Педри пугают
Вряд ли это от возраста зависит, Гави вон бегает нон стоп и ничего
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ljolik888
Стал и молодец конечно . Только не надо из мухи делать слона . Дайте парню постепенно развиваться . Не надо никаких сравнений и так далее .
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Nintendo_hero
Ответ Tiestorzn17
Надеюсь у них хватит ума не заваливать его теперь деньгами, чтоб он не закончил в 20 как Фати.
Так это больше от позиции игрока (его родителей) зависит, очевидно что ему сторонние клубы уже сейчас занести огого готовы
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беда504
а что с Педри случилось?
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vzi
Ассист…
Словосочетания “голевая передача” уже не существует?
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corazón blanco
Шикарную игру показал против не самого слабого и уступчивого соперника, большое будущее у этого парня, если травмы будут обходить стороной.
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