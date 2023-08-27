16-летний Ямаль о давлении в «Барсе»: «Меня это не пугает. Мама переживает, когда я в стартовом составе, но очень поддерживает меня»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал, как справляется с давлением в «Барселоне».

16-летний полузащитник был признан лучшим игроком матча против «Вильярреала» (4:3) в 3-м туре Ла Лиги.

«К счастью, меня не пугает [давление]. Я стараюсь забыть об этом и играть в футбол – в этом я хорош. Моя мама переживает, когда я играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает».

О матче с «Вильярреалом»

Мы очень хорошо начали. Когда они сравняли счет, это стало шоком для команды, но мы смогли отыграться.

Я стараюсь использовать возможности, которые дает мне тренер, я очень благодарен ему и двигаюсь вперед», – сказал полузащитник «Барселоны».

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3 комментария

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AXEL7
Как же он уверенно играет, совсем немного не хватило до гола
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Aram Avanesian
Есть все качества чтобы закрыть эту позицию на года . Главное без травм.
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This DayWalker
Хз какое давление может быть на 16-летнего игрока, наоборот, с интересом наблюдают и ничего особого не ждут с поправкой на возраст
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