16-летний Ямаль о давлении в «Барсе»: «Меня это не пугает. Мама переживает, когда я в стартовом составе, но очень поддерживает меня»

Ламин Ямаль рассказал, как справляется с давлением в «Барселоне».

16-летний полузащитник был признан лучшим игроком матча против « » (4:3) в 3-м туре .

«К счастью, меня не пугает [давление]. Я стараюсь забыть об этом и играть в футбол – в этом я хорош. Моя мама переживает, когда я играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает».

О матче с «Вильярреалом»

Мы очень хорошо начали. Когда они сравняли счет, это стало шоком для команды, но мы смогли отыграться.

Я стараюсь использовать возможности, которые дает мне тренер, я очень благодарен ему и двигаюсь вперед», – сказал полузащитник «Барселоны».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку