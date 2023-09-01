Альба завершил карьеру в сборной Испании. Он выиграл с ней Евро-2012 и Лигу наций-2022/23

Жорди Альба объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила о решении 34-летнего левого защитника « ».

уходит из сборной Испании после почти 12 лет выступлений за команду. Он провел за нее 93 матча, забил 10 голов и выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2022/23.

Подробная статистика экс-футболиста «Валенсии» и «Барселоны» доступна здесь.

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