Альба завершил карьеру в сборной Испании. Он выиграл с ней Евро-2012 и Лигу наций-2022/23

Теги МЛС Барселона Валенсия Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила о решении 34-летнего левого защитника «Интер Майами».

Альба уходит из сборной Испании после почти 12 лет выступлений за команду. Он провел за нее 93 матча, забил 10 голов и выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2022/23.

Подробная статистика экс-футболиста «Валенсии» и «Барселоны» доступна здесь.

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34 комментария

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TDB
Хочешь не хочешь - а фланг Барселоны и сборной Испании он на добрые несколько лет закрыл. В Барселоне так вообще сдвинул направление атак на левую бровку, забрав эстафету у ушедшего Дани Алвеса.
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Rus Donskoy
Альба был отличным игроком сборной Испании! спасибо, респект.
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pudic06
Потрясающая игра и в защите, и в нападении, настоящая легенда
+26
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Andrey Ashhabadskiy
как все незаметно пролетает. Альба был ключевым игроком Испании.
+13
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Великий Алонсо
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лидер интер майями чемпион мира Месси
+15
-6
+9
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Однажды в Космосе
Ответ ten Hag
Играл здорово, крайний защитник мирового уровня Но поведением своим мерзким славился(
хуже характера и поведения роналду нет в мире игроков!
+21
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+9
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rooney pers
Ответ VERBLYUD
Что там у распиаренного Марсело за сборную? 58 матчей, 1 Кубок Конфедерации и позор на домашнем ЧМ?
Распиарила его, только его игра и его уровень. Одним из лучших был. Трофеи-это хорошо конечно, но по ним нельзя судить о уровне игрока.
+9
-1
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ VERBLYUD
Что там у распиаренного Марсело за сборную? 58 матчей, 1 Кубок Конфедерации и позор на домашнем ЧМ?
все верно
+13
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LaffyTaffy
Альба в топовые сезоны - один из лучших атакующих ЛЗ в истории. Понимание игры на феноменальном уровне, как у Месси, поэтому они так и сконнектились
+8
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cgane
Ответ TDB
Хочешь не хочешь - а фланг Барселоны и сборной Испании он на добрые несколько лет закрыл. В Барселоне так вообще сдвинул направление атак на левую бровку, забрав эстафету у ушедшего Дани Алвеса.
на 10 лет закрыл
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EminenceGrise
Прекрасная карьера у Жорди в сборной! Жаль, что в 10-м году еще не вызывали. Полный комплект был бы.
+5
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VERBLYUD
Что там у распиаренного Марсело за сборную? 58 матчей, 1 Кубок Конфедерации и позор на домашнем ЧМ?
+14
-9
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Абдул Абакаев
Ответ TDB
Хочешь не хочешь - а фланг Барселоны и сборной Испании он на добрые несколько лет закрыл. В Барселоне так вообще сдвинул направление атак на левую бровку, забрав эстафету у ушедшего Дани Алвеса.
на несколько лет? на все 10
+4
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Rus Donskoy
Ответ ILYA_FCB
Родись он на пару лет раньше, карьера была бы ещё легендарнее
куда ещё раньше?? Альба стал чемпионом Европы, обладатель лиги чемпионов чемпионом Испании, имеет требл одним словом
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ten Hag
Ответ Однажды в Космосе
хуже характера и поведения роналду нет в мире игроков!
А при чем тут Рональду
Новость про Альбу, провокатора и симулянта
+4
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Pb-SE
Ответ VERBLYUD
Что там у распиаренного Марсело за сборную? 58 матчей, 1 Кубок Конфедерации и позор на домашнем ЧМ?
Да и спорный вопрос, кто сильнее опозорился на ЧМ 2014- Марсело или Альба.
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Человек1991
Альба Легенда Футбола! лучший левый атакующий защитник в 21 веке !
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nhj8jkhtbt
Ответ Однажды в Космосе
хуже характера и поведения роналду нет в мире игроков!
Ну причем здесь Роналду, если речь о другом футболисте. Зачем в каждую новость их с Месси пихать?
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fcb812
Легенда Барсы,спасибо Жорди 💙❤️
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bestttttttofthebest
Спасибо за всё легенда )
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Pb-SE
Ответ VERBLYUD
Что там у распиаренного Марсело за сборную? 58 матчей, 1 Кубок Конфедерации и позор на домашнем ЧМ?
Ну Марсело явно не с Альбой надо сравнивать по достижениям за сборную. Альба пришел в непобедимую Испанию, зацепил с ней один Евро, а потом поучаствовал в последующих позорах. Лига Наций - по силе тот же КК.
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Однажды в Космосе
Ответ nhj8jkhtbt
Ну причем здесь Роналду, если речь о другом футболисте. Зачем в каждую новость их с Месси пихать?
оо меня это не зависит не только от тебя!
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Уся Ваткин
Грустно без Джессики
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Rus Donskoy
Ответ ILYA_FCB
Родись он на пару лет раньше, карьера была бы ещё легендарнее
Комментарий удален пользователем
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marchellinos
Крутой игрок своего времени. Успехов.
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