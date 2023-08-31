Риера за Fan ID: «С ним больше контроля во всем. И фанатам должно быть удобно. Немножко терпения – и станет лучше»

Теги премьер-лига Россия Альберт Риера высшая лига Турция болельщики Fan ID Футбол

Альберт Риера назвал аргументы в пользу введения Fan ID.

 – В Турции, как и России, на стадионах действует Fan ID. Фанаты в России из-за его введения бойкотируют матчи.

– Может быть, потому что все еще новое и идет медленно? Значит, нужно сделать систему более удобной.

Но вообще Fan ID – это хорошо: с ним больше контроля во всем. И фанатам должно быть удобно. Нужно время и немножко терпения – и все станет лучше, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Галатасарая».

Риера жил в Омске, там некоторое время работала его академия. У испанца русская жена.

Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование

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54 комментария

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Aleksey Yashin
"Нужно время и немножко терпения – и все станет лучше"

Успел Риера проникнуться нашей национальной идеей.
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Петроград
А в чём удобство-то? Он не объяснил?
+40
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lezhik
Ответ rigobersong
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А в чем удобство по сравнению не оформлять вовсе?
+36
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+33
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Roman
Потерпеть надо, потерпеть... Ещё чуть чуть, ещё немного
+30
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lezhik
Ответ rigobersong
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Это глупый ответ, а не вопрос. Зачем лишние сложности при проходе на стадион, при том что они толком ничего не дают. Разве что дают тем, кто имеет деньги с обслуживание всего этого процесса.
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НАВАЛЬНЫЙ
Пусть в Испании лоббирует такую шляпу
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Valikkk
Ответ rigobersong
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Эта "бесплатная" медицина, во-первых, зачастую не такая уж и бесплатная. А во-вторых посчитайте, сколько мы налогов платим, чтобы эта медицина была "бесплатной".
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teddy10
"с ним больше контроля во всем"
Обрусел Риера, однако
+12
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Владислав Ярлыков
Как же вчерашние легионеры любят государственный сапог в прямой кишке, почему так?
+13
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teddy10
Ответ Андрей Лупашевский
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Снилс, Инн и Омс - это базовые документы, определяющие социальные гарантии гражданина (пенсии, налоги, здравоохранение). А, вот, фан-айди в текущих условиях - лишняя бюрократическая преграда на пути свободного досуга человека. В этой ситуации правы те, кто говорит, а почему нет специальных пропусков в театр, кино, рестораны? Это тоже места массового скопления людей. Уровень безопасности на стадионах сейчас достаточно высокий, наличие камер позволяет идентифицировать любого
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DavidRobertJosephBeckham
Действительно очень удобно. Решил такой с коллегами после работы на футбол метнуться, они не очень разбираются, но сходить с тобой хотят, а у них конечно же нет фануйди. Таким образом потенциальная аудитория не была привлечена, ибо никто не будет заморачиваться насчет этого.
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lezhik
Ответ Valikkk
Эта "бесплатная" медицина, во-первых, зачастую не такая уж и бесплатная. А во-вторых посчитайте, сколько мы налогов платим, чтобы эта медицина была "бесплатной".
Еще и далеко не везде доступная. Например в районных центрах многих специалистов в больницах просто нет. Они приезжают один раз в неделю, но что они успеют сделать за один день?
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lezhik
Ответ rigobersong
Ахаха...Красава:)) Согласен полностью, еще и мамаш с орущими детьми поубавилось:))
Так говорили же что для привлечения семейных делали, выходит врали?
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Overkiller
Ответ rigobersong
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То есть мы платим кучу налогов за "бесплатную" медицину и должны ходить в частные платные клиники с запредельными ценами где цель одна - найти у вас побольше "болезней" и платно полечить? Железобетонная логика, конечно...
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Overkiller
Ответ rigobersong
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Ты настолько необразованный что даже не знаешь сколько и каких налогов платит житель РФ и его работодатель? Тогда это клиника, всё с тобой понятно. Хотя с тобой и так давно всё ясно.
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teddy10
Ответ Overkiller
Ты настолько необразованный что даже не знаешь сколько и каких налогов платит житель РФ и его работодатель? Тогда это клиника, всё с тобой понятно. Хотя с тобой и так давно всё ясно.
Подобные товарищи считают, что у государства есть какие-то свои деньги и оно живет отдельно от общества. Поэтому такой перекос в сознании. Если идти в армию - то это у них долг гражданина, а если государство выполняет социальные обязательства - это уже "плюшки от правительства"
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lezhik
Ответ Adjusted
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Мата меньше стало? Как часто те же трибуны ломали до Fan ID?
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lezhik
Ответ rigobersong
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Это какие вы 90% стран насчитали? И кому доступная? Пенсионерам? А им оно куда нужнее чем молодым.
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Overkiller
Ответ Valikkk
Эта "бесплатная" медицина, во-первых, зачастую не такая уж и бесплатная. А во-вторых посчитайте, сколько мы налогов платим, чтобы эта медицина была "бесплатной".
Плюс она настолько "бесплатная", что, например, к гематологу в Лен области можно полгода пробиваться через местную/районную/областную поликлиники. Молчу про остальные регионы уже.
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Valikkk
Ответ rigobersong
Я все прекрасно знаю:) Просто забавно смотреть на реакцию агрессивного стада:))
Не обосрался, а затроллил быдло, красава! :)))
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Петроград
Ответ rigobersong
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Так а удобство-то в чём?
+2
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Valikkk
Ответ rigobersong
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Думать, что вы платите всего 13% - распространённое заблуждение. Погуглите страховые взносы, НДС, акцизы и имущественные налоги. Поймёте, что 13% это далеко не всё.
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lezhik
Ответ rigobersong
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Хах, не 13%, а более 40% и это еще не считая что всякие НДС и акцизы так же оплачиваются из наших карманов.
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lezhik
Ответ Андрей Лупашевский
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Потомучто от снилс есть польза, а от fan id нет. И то было бы лучше если бы снилс и инн объединили с паспортом, но увы это не в ближайших перспективах.
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hulk&boloto
Ответ Roman
Потерпеть надо, потерпеть... Ещё чуть чуть, ещё немного
До 2036го...
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