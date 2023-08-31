Риера за Fan ID: «С ним больше контроля во всем. И фанатам должно быть удобно. Немножко терпения – и станет лучше»

Альберт Риера назвал аргументы в пользу введения Fan ID.

– В Турции, как и России, на стадионах действует Fan ID. Фанаты в России из-за его введения бойкотируют матчи.

– Может быть, потому что все еще новое и идет медленно? Значит, нужно сделать систему более удобной.

Но вообще Fan ID – это хорошо: с ним больше контроля во всем. И фанатам должно быть удобно. Нужно время и немножко терпения – и все станет лучше, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Галатасарая».

жил в Омске, там некоторое время работала его академия. У испанца русская жена.

Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование

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