Защитник «Спартака» Чернов о дефиците игровой практики: «Не хочу никуда уходить. Хочется доказывать, что достоин играть здесь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Никита Чернов не намерен покидать «Спартак», несмотря на дефицит игровой практики.

— Каково это — в условиях отсутствия игровой практики в чемпионате выходить в Кубке на такие принципиальные матчи, как с «Краснодаром» и «Динамо»?

— Ну неплохо же получилось.

— А за счет чего?

— За счет желания, наверное (улыбается).

— Не пора ли уже требовать, чтобы и в чемпионате давали место в основе?

— Ха-ха. Нет, я не думаю, что в этой команде можно так требовать. И ситуация пока не позволяет. Разумеется, мне бы хотелось играть. И играть почаще. Все, что от меня зависит, я делаю. Думаю, тренер это видит и никак не может мимо себя пропустить.

Хорошо, что у него будет головная боль в следующих играх по части того, в пользу кого делать выбор при определении стартового состава.

— Но есть объяснение, почему, немало играя весной, вы выпали из основы?

— Сложно сказать. Стараюсь, тренируюсь. Вроде неплохо получается. Просто бывает такое, когда ты играешь, а потом выпадаешь из основного состава.

Но надо держать себя в тонусе. Мало ли что произойдет — кто-то получит травму или дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. И у тебя всегда будет шанс доказать свое место в составе. Думаю, все шансы, которые предоставлялись, я в целом использовал.

— Абаскаль как-то объяснял такой выбор состава?

— Нет. Он просто выбирал состав. И все.

— В связи с этим нет желания уйти в аренду в какой-нибудь клуб РПЛ за большей игровой практикой?

— Нет, такого желания нет. Не хочу никуда уходить из своей команды. Раньше у меня были какие-то свои тараканы в голове. Может, я когда-то и уходил в аренду, но сейчас хочу максимально сконцентрироваться на «Спартаке». Хочется доказывать, что достоин играть здесь. Я уже не молодой мальчик — у меня достаточно опыта. Думаю, это видно со стороны, – сказал защитник «Спартака».

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37 комментариев

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КБ Сергей
На сегодня, Чернов гораздо сильнее и Джикии и Дуарте (имхо, каэша). Выбор Абаскаля в пользу Джикии, вообще объяснить трудно, ибо этот персонаж, уже забил на футбол. А выпускать его на поле с капитанской повязкой - это вообще бред. Дуарте совсем сырой и рядом с Джикией, он точно не станет лучше. Надеюсь, Бабич сможет освоиться в кратчайшие сроки и в обороне станет чуть надёжнее. Но дело ведь не только в защитниках. У нас огромные проблемы в опорной зоне. Все подборы проигрываем. А Чернову хочется пожелать удачи. Он точно не звезда, но парень пашет и заслуживает большего доверия.
+47
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+47
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Зелёный гопник
Ответ </c/>
Чернов играет без провалов, не понятно почему он не первый выбор тренера...
Потому что бестолковый грузин его первый выбор 😄
+38
-3
+35
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Delfito
Достойно сыграл с Динамо, должен получить шанс с Краснодаром
+28
-4
+24
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Невский баклан
Чернов нормальный защитник, явно лучше бородатого рыкало
+23
-1
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</c/>
Чернов играет без провалов, не понятно почему он не первый выбор тренера...
+18
-4
+14
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Артем Гладских
черно хороший игрок. игровую практику должее получать.
+7
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pav11k
Адекватные слова адекватного человека. Удачи, Никита!
+7
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+6
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Kit Belleu
Вообще защитник не плохой.Есть все,но нет партнёра постоянного.Хотелось бы ,чтобы Бабичь им стал.Хорошая была бы пара,мощные и высокие.
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Say Hello to the Robots
Вместо Джикии вполне может выходить в старте. При всем уважении к Жоре, уровень игры у него явно снизился, и его по ощущениям ставят в основу скорее по инерции. Пара цз Бабич-Чернов/Дуарте выглядит перспективнее.
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Delfito
Ответ Artie Bukko
я делал всё от меня зависящее)) думаю, Абаскаль всё видит
Георгий, это Вы?) или Паша Маслов?
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Delfito
Ответ Artie Bukko
а если выйдет и с Краснодаром плохо сыграем, то в следующем матче кого рекомендуете попробовать?
Можно Вас попробовать, справитесь?
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Artie Bukko
Ответ Delfito
Достойно сыграл с Динамо, должен получить шанс с Краснодаром
а если выйдет и с Краснодаром плохо сыграем, то в следующем матче кого рекомендуете попробовать?
+6
-3
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deepinmyass
Ответ КБ Сергей
На сегодня, Чернов гораздо сильнее и Джикии и Дуарте (имхо, каэша). Выбор Абаскаля в пользу Джикии, вообще объяснить трудно, ибо этот персонаж, уже забил на футбол. А выпускать его на поле с капитанской повязкой - это вообще бред. Дуарте совсем сырой и рядом с Джикией, он точно не станет лучше. Надеюсь, Бабич сможет освоиться в кратчайшие сроки и в обороне станет чуть надёжнее. Но дело ведь не только в защитниках. У нас огромные проблемы в опорной зоне. Все подборы проигрываем. А Чернову хочется пожелать удачи. Он точно не звезда, но парень пашет и заслуживает большего доверия.
Чернов не пасует и не ходит вперёд. Дуарте пасует и ходит, Джикия делает вид, что тоже. Для рыжего, видимо, билдап от цз важнее надёжности. Поэтому и Литвинова ставит в оборону.
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Arti22
Адекватный состав на Краснодар:
Селихов; Рябчук-Бабич-Чернов-Денисов;
Литвинов-Пруцев; Зиньковский- Промес-Бонгонда; Соболев.
Потом на замену можно Медину, Игнатова, Мартинса.
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suwor
После перехода в «Спартак» только Зиньковский более-менее заметен и всё равно у него игрового времени маловато. А Чернов с Пруцевым почти что выпали из поля зрения. Никите в 27 лет тяжеловато будет доказывать гл.тренеру свою полезность и ценность.
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rus1973
уж он получше грузина
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Вячеслав Припузов
Нормальный адекватный защитник как выясняется в сочетании партнёров по игре с Динамо
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Иван Правспарт
у
У тебя всё получится, так держать!
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Artie Bukko
Ответ Delfito
Георгий, это Вы?) или Паша Маслов?
да не, я из охраны в Тарасовке)) оборону держу надёжно ни одна собачка не пробежала)
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WelD
Очень интересен состав с Краснодаром 🤔😊 ...
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бывалый 54
В защите Спартаке две проблемы:отсутствие сильного лидера-чистильщика (типа Игнашевича,Наваса,Жиго и др.)-организатора СЫГРАННОЙ командной защиты и подстраховки и + провал в опорной зоне. Абаскаль строит команду по принципу "забьем на гол больше чем пропустили". Вот и игра "раз в бочку -раз в песок"
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Тыр Пырыч
Таити, Таити... Нас и здесь неплохо кормят
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Гусев Андрей
Если ты так доказываешь то всё с тобой понятно это не защитник уровня Спартака.Не надо портить , мы видим какая оборона иди пытайся в другом месте хватит нам болельщикам вас терпеть от бомжей всю фигню выслушивать а вы бабло за это получаете не малые на выход.
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Андрей Кутепов
Чернов заслуживает играть в основе, а Литвинова лучше в опорную зону вместо Мартинса.
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Удар Кержакова
Прикольно, что Спартак купил 4 игроков основы Крыльев советов, и при этом идут ниже них в РПЛ.
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