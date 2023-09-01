Защитник «Спартака» Чернов о дефиците игровой практики: «Не хочу никуда уходить. Хочется доказывать, что достоин играть здесь»

Никита Чернов не намерен покидать «Спартак», несмотря на дефицит игровой практики.

— Каково это — в условиях отсутствия игровой практики в чемпионате выходить в Кубке на такие принципиальные матчи, как с «Краснодаром» и «Динамо»?

— Ну неплохо же получилось.

— А за счет чего?

— За счет желания, наверное (улыбается).

— Не пора ли уже требовать, чтобы и в чемпионате давали место в основе?

— Ха-ха. Нет, я не думаю, что в этой команде можно так требовать. И ситуация пока не позволяет. Разумеется, мне бы хотелось играть. И играть почаще. Все, что от меня зависит, я делаю. Думаю, тренер это видит и никак не может мимо себя пропустить.

Хорошо, что у него будет головная боль в следующих играх по части того, в пользу кого делать выбор при определении стартового состава.

— Но есть объяснение, почему, немало играя весной, вы выпали из основы?

— Сложно сказать. Стараюсь, тренируюсь. Вроде неплохо получается. Просто бывает такое, когда ты играешь, а потом выпадаешь из основного состава.

Но надо держать себя в тонусе. Мало ли что произойдет — кто-то получит травму или дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. И у тебя всегда будет шанс доказать свое место в составе. Думаю, все шансы, которые предоставлялись, я в целом использовал.

— Абаскаль как-то объяснял такой выбор состава?

— Нет. Он просто выбирал состав. И все.

— В связи с этим нет желания уйти в аренду в какой-нибудь клуб за большей игровой практикой?

— Нет, такого желания нет. Не хочу никуда уходить из своей команды. Раньше у меня были какие-то свои тараканы в голове. Может, я когда-то и уходил в аренду, но сейчас хочу максимально сконцентрироваться на « ». Хочется доказывать, что достоин играть здесь. Я уже не молодой мальчик — у меня достаточно опыта. Думаю, это видно со стороны, – сказал защитник «Спартака».

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