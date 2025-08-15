Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
Рубен Аморим высказался о Беньямине Шешко.
«Манчестер Юнайтед» приобрел нападающего у «Лейпцига» за 76,5+8,5 миллиона евро.
«Я очень доволен. У него отличный потенциал. Он может играть в разный футбол.
Бен долгое время будет нападающим «Манчестер Юнайтед», поэтому мы заплатили так много денег за форварда, который может войти в историю этого клуба.
У нас было мало времени, но он готов физически – это важный фактор в АПЛ. Он готов играть, посмотрим, выйдет ли он в стартовом составе в матче с «Арсеналом», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13239 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
