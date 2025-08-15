Футболисты ЦСКА Матвей Кисляк и Кирилл Глебов попали в список «Миротворца».

Полузащитников московского клуба внесли в список украинского центра вечером 12 августа.

Поводом для включения игроков в список стало участие в акции, приуроченной к 80-летию победы в ВОВ. Перед матчем Мир РПЛ ЦСКА – «Краснодар » 10 мая 2025 года Кирилл и Матвей вышли на поле под руки с детьми участников СВО.

На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Кисляк и Глебов «покушались на суверенитет и территориальную целостность Украины».