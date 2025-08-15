Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
Вячеслав Колосков считает, что Деяну Станковичу нужно дать время.
«Чтобы понимать, что происходит со «Спартаком», нужно быть внутри команды. У Станковича что-то не работает, но что – непонятно.
Я не сторонник поспешных выводов. Когда наступит зима, тогда можно будет делать более или менее внятные выводы. Станкович по меркам футбола очень значимая фигура. Ему надо дать время до зимней паузы», – сказал почетный президент РФС.
Станкович тренирует «Спартак» с лета 2024 года. После четырех туров в сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в таблице с четырьмя очками.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
