  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
9

Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»

Вячеслав Колосков считает, что Деяну Станковичу нужно дать время.

«Чтобы понимать, что происходит со «Спартаком», нужно быть внутри команды. У Станковича что-то не работает, но что – непонятно.

Я не сторонник поспешных выводов. Когда наступит зима, тогда можно будет делать более или менее внятные выводы. Станкович по меркам футбола очень значимая фигура. Ему надо дать время до зимней паузы», – сказал почетный президент РФС.

Станкович тренирует «Спартак» с лета 2024 года. После четырех туров в сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в таблице с четырьмя очками.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14127 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoВячеслав Колосков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Аленичев: «Станкович устал от «Спартака», но хочется, чтобы игроки покопались в себе. Фанатам клуба сейчас стыдно при встрече с болельщиками «Локомотива»!»
22сегодня, 14:34
Кто проблемнее: «Спартак» или «Зенит»? Разбор Романа Шаронова
22сегодня, 10:36
Роман Шишкин: «Спартак» как обычно колошматит, но не удивлюсь, если он победит «Зенит» за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Игра-то у команды есть»
16вчера, 22:00
Ольга Смородская: «Неумение выбирать тренера – главная проблема «Спартака» в последнее время. Сейчас Станкович, до этого – Абаскаль. Почти одно и то же»
20вчера, 18:25
Главные новости
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
13 минуты назадФото
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
714 минут назад
Кубок Германии. «Байер» играет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
441 минуту назадLive
Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
1746 минут назад
Глебов и Кисляк попали в список «Миротворца»
8054 минуты назад
Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»
34сегодня, 15:32Фото
У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
71сегодня, 15:16Фото
«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
12сегодня, 15:08
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 15:00Тесты и игры
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
84сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»
323 минуты назад
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
631 минуту назад
«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
337 минут назад
Кубок Италии. «Сассуоло» играет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
141 минуту назадLive
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
41 минуту назадРеклама
«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
347 минут назад
Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»
257 минут назад
Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»
557 минут назад
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
2сегодня, 15:01
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в трех сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6сегодня, 14:59