Набабкин о завершении карьеры: «Можно так сказать про профессиональный уровень, наверное. Но еще играю в Медиалиге»

Кирилл Набабкин высказался завершении своей карьеры.

– Уже можно сказать, что вы официально завершили карьеру?

– Наверное, можно так сказать про профессиональный уровень. Но если брать футбол в целом, то еще играю в Медиалиге, – сказал экс-защитник ЦСКА .

Набабкин покинул ЦСКА по завершении сезона-2023/24 и присоединился к СКА, который сейчас выступает в Winline Медиалиге.