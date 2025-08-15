Калверт-Льюин перешел в «Лидс» свободным агентом. Контракт экс-форварда «Эвертона» – до 2028-го
«Лидс» объявил о переходе Доминика Калверт-Льюина .
28-летний английский нападающий заключил контракт до 2028 года. Он перешел в «Лидс» на правах свободного агента.
Этим летом Калверт-Льюин покинул «Эвертон» в связи с истечением срока контракта. Доминик выступал за мерсисайдский клуб 9 лет.
