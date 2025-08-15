Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
Руслан Пименов покинул «Крылья Советов».
Пименов занимал должность заместителя генерального директора самарского клуба с февраля этого года. Ранее команду покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян.
«Я официально ушел. Всем огромное спасибо! Роберту огромное спасибо за то, что поверил в меня. Тренерскому штабу, офису, игрокам – за теплый прием!» – сказал Пименов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
