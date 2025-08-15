  • Спортс
5

Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»

Эсекиэль Барко опроверг слухи про уход из «Спартака».

«Знаю, что летом было много слухов обо мне. Разговоров о том, что я могу уйти из клуба. Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой.

У меня много татуировок. У каждой есть свой смысл. Многие посвящены семье: это имена родителей, дочери. На одной ноге еще много свободного места. Так вот: очень надеюсь, что появится повод оставить там на память изображение, посвященное счастливым моментам в России и «Спартаке», – сказал полузащитник московского клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
