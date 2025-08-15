Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»

Дмитрий Булыкин считает, что в «Зените» доверяют Сергею Семаку.

Петербуржцы набрали 5 очков в четырех турах Мир РПЛ и занимают 8-е место в турнирной таблице.

«Зенит » проваливает третий сезон подряд. Когда контракт с Семаком переподписали, он чудом стал чемпионом. В прошлом сезоне все провалили, в этом плохое начало, а футболисты покупаются все дороже и дороже, лучше и лучше.

Доверия у Семака, думаю, еще много будет, если после прошлого сезона, когда ничего не получилось, ему дали продолжать.

Команда только сейчас сыгрывается, но она иногда чересчур самоуверенная, не слишком замотивированная и разбалованная своим положением. Все это сказывается – ведут 2:0 и играют 2:2.

Здесь больше вопросы к мотивации, немного ослабили отношение к работе, футболу, видно, что где-то не добегают. А все это зависит от тренера и рабочей обстановки», – заявил экс-нападающий сборной России.