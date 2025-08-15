  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»
2

Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»

Дмитрий Булыкин считает, что в «Зените» доверяют Сергею Семаку.

Петербуржцы набрали 5 очков в четырех турах Мир РПЛ и занимают 8-е место в турнирной таблице.

«Зенит» проваливает третий сезон подряд. Когда контракт с Семаком переподписали, он чудом стал чемпионом. В прошлом сезоне все провалили, в этом плохое начало, а футболисты покупаются все дороже и дороже, лучше и лучше.

Доверия у Семака, думаю, еще много будет, если после прошлого сезона, когда ничего не получилось, ему дали продолжать.

Команда только сейчас сыгрывается, но она иногда чересчур самоуверенная, не слишком замотивированная и разбалованная своим положением. Все это сказывается – ведут 2:0 и играют 2:2.

Здесь больше вопросы к мотивации, немного ослабили отношение к работе, футболу, видно, что где-то не добегают. А все это зависит от тренера и рабочей обстановки», – заявил экс-нападающий сборной России.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14126 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЗенит
logoДмитрий Булыкин
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о «Зените»: «Кому нравится этот футбол? Черепахи-ниндзя 30-миллионные ползают по полю. Если Соболев в составе – будет 0 голов, если заранее не знают, что пенальти поставят, конечно»
3013 августа, 21:59
Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Дело не в Семаке. Проблема в чрезмерном количестве иностранцев»
1312 августа, 16:11
«Уволить Семака – невероятная глупость, он справится. «Зениту» нужно пригласить кого-то типа Станковича?» Рапопорт про тренера
5811 августа, 20:32
Веденеев о разговорах об увольнении Семака: «Ерунда, тогда и Карпина, Станковича надо. У нас сразу стрелы летят в тренеров, а у игроков «Зенита» мотивации нет, особенно у иностранцев»
1611 августа, 18:59
Главные новости
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
3 минуты назадФото
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
614 минут назад
Кубок Германии. «Байер» играет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
441 минуту назадLive
Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
1746 минут назад
Глебов и Кисляк попали в список «Миротворца»
7954 минуты назад
Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»
34сегодня, 15:32Фото
У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
71сегодня, 15:16Фото
«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
12сегодня, 15:08
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 15:00Тесты и игры
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
84сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»
323 минуты назад
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
631 минуту назад
«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
337 минут назад
Кубок Италии. «Сассуоло» играет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
141 минуту назадLive
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
41 минуту назадРеклама
«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
347 минут назад
Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»
557 минут назад
Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
9сегодня, 15:28
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
2сегодня, 15:01
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в трех сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6сегодня, 14:59