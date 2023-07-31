Защитник «Спартака» Чернов о силе Малкома и Вендела: «Бразильцы делали класс – «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Никита Чернов Малком Вендел Футбол

Никита Чернов высказался о боеспособности «Зенита» без Малкома и Вендела.

— Про «Зенит» еще в прошлом сезоне постоянно спрашивали, будут ли шансы на чемпионство, если Питер покинут звездные бразильцы. Первый из них — Малком — недавно официально ушел. Поэтому есть повод снова спросить: это меняет расклады в борьбе за золото?

— Посмотрим. Сейчас там русские ребята будут играть. В целом мы всегда против «Зенита» играли хорошо, за исключением отдельных игр. Случалось, что и побеждали их, доставляли им неудобства. Но на дистанции, наверное, за счет этого класса...

— Когда надо было побеждать команды из второй половины таблицы?

— Да. За счет класса, который давали бразильцы, наверное, в каких-то сложных моментах появлялся победный результат. Бразильцы делали класс, от этого «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли, – сказал защитник «Спартака».

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1 комментарий

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madaev
Боже, уже ощущение, что предыдущие сезоны Зенит ни разу очки не терял
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