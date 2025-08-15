Флик о втором сезоне в «Барсе»: «Три титула – это не конец, а начало. Осознаем сложность соперничества в Ла Лиге – мы должны прибавлять»
Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о втором сезоне во главе «Барселоны».
В прошлом сезоне, который стал для немца первым в клубе, каталонцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
– Первый сезон сложнее второго?
– Посмотрим, как пройдет второй сезон. Могу сказать одно: мы очень усердно работаем.
Качество тренировок – это то, к чему мы стремились. Мы хотим продолжать в том же духе.
Три титула – это не конец. Это начало. Мы хотим совершенствоваться. Мы должны прибавлять, нацелены на победу. Речь идет о победе в каждом матче.
Мы хорошо справляемся, но осознаем сложность соперничества в Ла Лиге. Мы должны выложиться на полную, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
