Флик о втором сезоне в «Барсе»: «Три титула – это не конец, а начало. Осознаем сложность соперничества в Ла Лиге – мы должны прибавлять»

Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о втором сезоне во главе «Барселоны».

В прошлом сезоне, который стал для немца первым в клубе, каталонцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

– Первый сезон сложнее второго?

– Посмотрим, как пройдет второй сезон. Могу сказать одно: мы очень усердно работаем.

Качество тренировок – это то, к чему мы стремились. Мы хотим продолжать в том же духе.

Три титула – это не конец. Это начало. Мы хотим совершенствоваться. Мы должны прибавлять, нацелены на победу. Речь идет о победе в каждом матче.

Мы хорошо справляемся, но осознаем сложность соперничества в Ла Лиге . Мы должны выложиться на полную, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .