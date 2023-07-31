Защитник «Спартака» Чернов о задаче в РПЛ: «Хочется сделать шаг вперед. Надо кое-какие моменты в игре улучшить»
Никита Чернов рассказал о задаче «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.
В прошлом сезоне красно-белые заняли в Премьер-лиге третье место.
– В чемпионате какой результат будете считать успешным?
— Хочется сделать шаг вперед. Хотим побеждать в каждой игре. Я не хочу говорить после первого тура, что мы собираемся стать чемпионами или еще что-то.
Вот каждый раз уже после первого тура сразу идут вопросы про «Зенит» и возможность с ним конкурировать. Думаю, надо подождать немножко и потом говорить о перспективах.
Нам надо еще кое-какие моменты в игре улучшить, – сказал защитник «Спартака».
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