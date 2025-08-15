Глушков из «Динамо» Махачкала: «В РПЛ должен быть лимит – не знаю, насколько жесткий. В России такой менталитет, что иностранцев больше, чем своих»

Никита Глушков оценил возможное сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Все ограничения не очень хороши.

У нас в России такой менталитет, что иностранцев в клубах больше, чем своих. В РПЛ должен быть лимит на легионеров, не знаю, насколько жесткий.

Если говорить про потолок зарплат, то нашей команде это точно не грозит», – сказал полузащитник «Динамо » Махачкала Никита Глушков.