Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в трех сезонах, то Рубен сработает блестяще»
Если «Манчестер Юнайтед» достигнет нынешнего уровня «Арсенала» за следующие пять лет, то есть будет претендовать на титул в трех сезонах, то Рубен Аморим сработает блестяще.
Микелю Артете необходимо убедиться, что он не станет жертвой установленных им высоких стандартов.
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уже некоторое время движутся в противоположных направлениях, и только один из этих клубов имеет шансы на чемпионство в этом сезоне. С тренерской точки зрения Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете.
В его предыдущих клубах – «Браге» и «Спортинге» – процент побед составлял более 70%. В «Юнайтед» он составляет 40%.
Что еще более тревожно: он проиграл 17 из 42 матчей, которые провел в качестве главного тренера команды.
Не имеет значения, насколько сложными были обстоятельства или насколько несбалансированной была команда, которую он принял, – это ужасно для клуба такого уровня», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.