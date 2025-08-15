Джейми Каррагер сравнил положение «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Если «Манчестер Юнайтед » достигнет нынешнего уровня «Арсенала » за следующие пять лет, то есть будет претендовать на титул в трех сезонах, то Рубен Аморим сработает блестяще.

Микелю Артете необходимо убедиться, что он не станет жертвой установленных им высоких стандартов.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уже некоторое время движутся в противоположных направлениях, и только один из этих клубов имеет шансы на чемпионство в этом сезоне. С тренерской точки зрения Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете.

В его предыдущих клубах – «Браге» и «Спортинге» – процент побед составлял более 70%. В «Юнайтед» он составляет 40%.

Что еще более тревожно: он проиграл 17 из 42 матчей, которые провел в качестве главного тренера команды.

Не имеет значения, насколько сложными были обстоятельства или насколько несбалансированной была команда, которую он принял, – это ужасно для клуба такого уровня», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер .