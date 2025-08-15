Кьеллини о ЧМ-2026: «Мечтаю, что в финале сыграют Италия и Бразилия во главе с Анчелотти. Наши ребята должны подарить радость детям, которые еще не видели сборную на ЧМ»
Джорджо Кьеллини мечтает о финале Италия – Бразилия на ЧМ-2026.
«Наши ребята должны квалифицироваться, чтобы подарить эту радость большому числу детей, которые еще ни разу не видели участия Италии [на чемпионатах мира].
Мечтаю, что в финале сыграют Италия и Бразилия во главе с Анчелотти, с которым, кстати, мне так и не довелось поработать – жаль. Это был бы исторический матч», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии.
Италия пропустила два последних чемпионата мира, не сумев пройти квалификацию.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ansa
