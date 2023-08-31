В ЛЧ не будут увеличивать добавленное время в стиле АПЛ и ЧМ-2022: «Это абсурдно, трагедия в плане благополучия игроков»
В Лиге чемпионов не будут вводить правило о продлении добавленного времени.
Напомним, в АПЛ с этого сезона действует правило о продлении добавленного времени. В частности, учитывается время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. Схожее правило действовало на ЧМ-2022.
УЕФА не будет вводить такую практику в Лиге чемпионов. Об этом рассказал директор союза Звонимир Бобан.
«Это абсолютно абсурдно. Что касается благополучия игроков, то это своего рода маленькая трагедия или большая трагедия, потому что мы добавляем почти 12, 13, 14 минут.
Когда ты играешь 60, 65 минут – я могу говорить по своему опыту, особенно как полузащитник, – ты устаешь, а еще остаются последние 30 минут игры. А потом кто-то добавляет еще 15 минут.
Как часто мы критически отзывались о календаре и слишком большом количестве игр? Мы не слушаем игроков и тренеров. Это безумие. Это слишком много, поэтому мы не будем [вводить это правило]. У нас другие рекомендации», – сказал Бобан.
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Хотя погодите-ка... Так ведь это же и правда другое! Это же буквально ДРУГИЕ числа.
классный лайфхак для автобусов
А на плюсы мне плевать, а вот тебе кажется нет, раз решил ради них написать бред)
там, в Англии, чудаки...на Новый год играют через день...три кубка разыгрывают...по шесть команд в Еврокубках играют
а чемпионами мира так и не стали!
Тофик Бахрамов тому свидетель....
После первого ответа ты уже больше 40 минут продолжаешь глупый, по твоему же мнению, разговор. Вот, что такое настоящее признание лапши в голове.