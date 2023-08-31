В ЛЧ не будут увеличивать добавленное время в стиле АПЛ и ЧМ-2022: «Это абсурдно, трагедия в плане благополучия игроков»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Звонимир Бобан ЧМ-2022 календарь Футбол

В Лиге чемпионов не будут вводить правило о продлении добавленного времени.

Напомним, в АПЛ с этого сезона действует правило о продлении добавленного времени. В частности, учитывается время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. Схожее правило действовало на ЧМ-2022.

УЕФА не будет вводить такую практику в Лиге чемпионов. Об этом рассказал директор союза Звонимир Бобан

«Это абсолютно абсурдно. Что касается благополучия игроков, то это своего рода маленькая трагедия или большая трагедия, потому что мы добавляем почти 12, 13, 14 минут.

Когда ты играешь 60, 65 минут – я могу говорить по своему опыту, особенно как полузащитник, – ты устаешь, а еще остаются последние 30 минут игры. А потом кто-то добавляет еще 15 минут.

Как часто мы критически отзывались о календаре и слишком большом количестве игр? Мы не слушаем игроков и тренеров. Это безумие. Это слишком много, поэтому мы не будем [вводить это правило]. У нас другие рекомендации», – сказал Бобан.

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52 комментария

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rej1sta
Ответ Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
Нормально ты УЕФА к ФИФА приплел. Лучше новости выбирай в следующий раз)
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Yury Sin
Ну и зря. Команды АПЛ стали намного реже откровенно доигрывать матч и тянуть время.
+9
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Leon Betov
Шейхи теперь боятся камбеков Реала)
+19
-11
+8
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Кашшай Чакырович
Ответ Leon Betov
Шейхи теперь боятся камбеков Реала)
На да Сити очень боялся ,что вынес 4-0 вперёд ногами , шейхи и остальные клубы боятся ручных судей реала https://m.youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE и это во времена вар ,вот такой судейский кэмбэк
+14
-10
+4
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a2wai
Чифирин уже достаточно бабок наворовал просто, вот и отказывается от идеи, которая может принести еще больше бабок.
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Леня Клевер
Ответ Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
Что абсурдного в этом?
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Полуэктов Пётр
Ответ balander09
а ничего что в квалификации еврокубков нового сезона добавляли по 6-7 минут в среднем? или это другое?
6-7 в среднем или 13-15... хм, действительно, неужели это другое?
Хотя погодите-ка... Так ведь это же и правда другое! Это же буквально ДРУГИЕ числа.
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LaffyTaffy
то есть если игроки провалялись 20 минут, чтобы протянуть время, то добавят всего лишь минуты 2-3?)
классный лайфхак для автобусов
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Serjbro
Ура! Ещё есть адекватные люди в управлении. Это только ставочникам нужны такие добавленные минуты на Тотал больше, им хоть сто минут добавили лишь бы их голик чтобы случился.
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rej1sta
Ответ Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
Ну если бы просто высказал мнение, то без проблем, но ты же еще приплел вообще не относящийся к новости факт, а потом обиделся на то, что я тебе на это указал)
А на плюсы мне плевать, а вот тебе кажется нет, раз решил ради них написать бред)
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Igor Pivovarov
Ответ Артём Амирджанян
Жаль, что со следующего сезона будет другая система Лиги Чемпионов
Не спеши сожалеть. Групповой этап ЛЧ при нынешнем распределении мест в нем тоже уже давно не айс, есть группы, где борьба заканчивается ко второму туру. А как разрядник считаю, что у швейцарской системы в футболе есть потенциал. Но это не точно. Надо поглядеть.
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Pok_Toholo
Светлая голова Звонимир Бобан👏
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Groznyi2024
Барселона выйдет на поле с раскладушками
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Артём Амирджанян
Жаль, что со следующего сезона будет другая система Лиги Чемпионов
Что жалеть? Изменится только групповой этап, который давно стал скучным и на 90% предсказуемым. Матчи между топами на групповом этапе зачастую превращаются в фарс, так как в этих матчах решается, кто займёт 1 в группе и это первое место большой ценности не имеет
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gelkin
Хоть кто-то это говорит
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Клирик
Ну и правильно.
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Артём Амирджанян
Жаль, что со следующего сезона будет другая система Лиги Чемпионов
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AIBOLIT66
измеряли уже, 60 минут мяч в игре, в среднем.
там, в Англии, чудаки...на Новый год играют через день...три кубка разыгрывают...по шесть команд в Еврокубках играют
а чемпионами мира так и не стали!
Тофик Бахрамов тому свидетель....
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Andrey Yaroslavtsev
Он директор какого союза?
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Yury Sin
Ответ Авл Агерий
Да ну глупости. Тягомотина только удлиннилась по времени. Никого такие правила не останавливают от затяжки времени.
Посмотри, а потом пиши.
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Борис Степанов
Мы просто сделаем в два раза больше матчей
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TheFrosty
Ответ SegaYasch
А зачем? Ты уже сам признал что у тебя лапша в голове Дальнейшего изменения разговора не последует - зачем его продолжать если он стал глупым после твоего первого ответа?
Где признал? В твоих фантазиях?
После первого ответа ты уже больше 40 минут продолжаешь глупый, по твоему же мнению, разговор. Вот, что такое настоящее признание лапши в голове.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Амбарцум Амбарцумян
На 2 матча
Было 6 станет 10 же? Да и если на 2 - эо все равно кабздец. Ещё Ещё разные соперники каждую игру 🤦‍♂️
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Evgeniy 72
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Это действительно бред. Но лучше бы Они высказались по поводу того, что в следующем сезоне клубы в ЛЧ будут мграть на 4 матча больше в одном только групп этапе, а ещё ещё 1/16 появиться в виде стыковых матчей для 8-16 мест . Вот это истинный цирк! Скоро будут по полсостава у топов в лазарете каждый сезон
Это как раз под топов и делается, больше игр в ЛЧ - больше бабла для топов.
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Верховный Лорд
Ответ Кашшай Чакырович
На да Сити очень боялся ,что вынес 4-0 вперёд ногами , шейхи и остальные клубы боятся ручных судей реала https://m.youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE и это во времена вар ,вот такой судейский кэмбэк
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