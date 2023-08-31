В ЛЧ не будут увеличивать добавленное время в стиле АПЛ и ЧМ-2022: «Это абсурдно, трагедия в плане благополучия игроков»

В Лиге чемпионов не будут вводить правило о продлении добавленного времени.

Напомним, в АПЛ с этого сезона действует правило о продлении добавленного времени. В частности, учитывается время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. Схожее правило действовало на ЧМ-2022.

не будет вводить такую практику в чемпионов. Об этом рассказал директор союза .

«Это абсолютно абсурдно. Что касается благополучия игроков, то это своего рода маленькая трагедия или большая трагедия, потому что мы добавляем почти 12, 13, 14 минут.

Когда ты играешь 60, 65 минут – я могу говорить по своему опыту, особенно как полузащитник, – ты устаешь, а еще остаются последние 30 минут игры. А потом кто-то добавляет еще 15 минут.

Как часто мы критически отзывались о календаре и слишком большом количестве игр? Мы не слушаем игроков и тренеров. Это безумие. Это слишком много, поэтому мы не будем [вводить это правило]. У нас другие рекомендации», – сказал Бобан.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку