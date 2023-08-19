В УЕФА опровергли участие саудовского клуба в Лиге чемпионов: «Такой дискуссии не было»

В УЕФА не поддерживают возможность участия саудовского клуба в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги.

Как пишет Foot Mercato, некоторые руководители заявили, что «такой дискуссии не было», поскольку привлечение саудовской команды может поставить под угрозу отношения с Азиатской конфедерацией футбола (АФК), отвечающей за cаудовскую лигу.

Кроме того, идея с «уайлд кард» для чемпиона Саудовской Аравии не нравится президенту УЕФА Александеру Чеферину, который критиковал трансферную политику саудовских клубов.

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