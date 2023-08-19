В УЕФА опровергли участие саудовского клуба в Лиге чемпионов: «Такой дискуссии не было»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Лига чемпионов УЕФА УЕФА Неймар Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Малком Александер Чеферин Футбол

В УЕФА не поддерживают возможность участия саудовского клуба в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской Лиге чемпионов – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги.

Как пишет Foot Mercato, некоторые руководители заявили, что «такой дискуссии не было», поскольку привлечение саудовской команды может поставить под угрозу отношения с Азиатской конфедерацией футбола (АФК), отвечающей за cаудовскую лигу.

Кроме того, идея с «уайлд кард» для чемпиона Саудовской Аравии не нравится президенту УЕФА Александеру Чеферину, который критиковал трансферную политику саудовских клубов.

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31 комментарий

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Пепси пеналдувич
Значит мало предложили.
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леннорыч-абрамович
Скоро состоится трансфер УЕФА в саудовский клуб.
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Сергей Васильев
Видимо, опровергают потому что пока ещё не занесли норм.

"Никакая крепость не может считаться неприступной, если в неё может зайти ишак, гружёный тюками с золотом"
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Александр Кузнецов
Торг начался…
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IvoKarlovic
но за деньги да
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Экспертное мнение
Саудовский клуб попадет в одну группы с условным Маккаби Хайфа и придется Израиль обратно в Азию выпроводить
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Spartakus1984
Ответ WESTERN-
У Саудевцев есть деньги. Создайте турнир где будут допустим 8 лучших клубов Саудии и чемпионы 8 стран рейтинга УЕФА. Или же 8 лучших клубов УЕФА по рейтингу. Замена товарищескому международному кубку чемпионов который себя не оправдал из за нетрудных расходов.
Так это же та самая супер лига
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Spartakus1984
Была бы клоунада
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Alex Legend
Ответ Evergreen
По пятёрке вытащат в два круга в группе и домой поедут
От Славии и Легии?
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Vadim Medvedev
Ответ Экспертное мнение
Саудовский клуб попадет в одну группы с условным Маккаби Хайфа и придется Израиль обратно в Азию выпроводить
никакой проблемы не будет, у них вполне конструктивные отношения сейчас
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sergey2022
Занесут и дискуссия начнётся)
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Oleg Olegov
Такой транзакции не было
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korysh
Тут естественно вопрос денег. Как только будет предложение весомое, они и мать родную продадут, а уж место в ЛЧ вообще не вопрос.
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madaev
Пока перевода на мастеркард не наблюдали
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Пользователь Имени
Тема для Газзаева, нужен объединенный чемпионат РПЛ и Саудовской Аравии)
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Dexler
И правильно сделали
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человек-муравей человек-физрук
сейчас замутят суперлигу и гуляй УЕФА
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Uragan Boy
отлично 👍!!!!
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Zlodimir
«Мало» - ответили чинуши уефамафия 🤪
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IntoTheRainBow
вбросили, послушали реакцию общественности, отказались

как итог - выпустили коммьюнике "я не я и корова не моя"
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Evergreen
По пятёрке вытащат в два круга в группе и домой поедут
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Aleksey Yashin
Кроме того, сумма за участие чемпиона Саудовской Аравии не нравится президенту УЕФА Александеру Чеферину
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Большой Сэми
Это лишь вопрос времени, учитывая ресурсы саудитов и коррупцию в УЕФА
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Антибаскет Поповича
Чеферин пока ещё ломается. Ничего, за хорошие деньги - любой каприз.
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