МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл»
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате МЛС.
Клуб из Майами занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 21 очко после 23 матчей. «Нэшвилл» идет 7-м, имея 38 баллов после 25 игр.
- Дата проведения
- 31 августа, 02.30, «Lockhart Stadium»
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А не два с пенальти…
Действительно, многим,, честно говоря наплевать, кто станет чемпионом, Аль-Шорта или Аль-Вехда, исключая самых персофанистых, естественно.
Многие и не помнят за какую команду играет кумиры.
Но здесь есть явная интрига.
Причем она возникла на пустом месте, и по своей закрученности затмила все вложения Саудовской лиги.
Миру стало интересно, насколько далеко пойдет этот вчерашний безоговорочный аутсайдер, Интер Майами, по своему, ставшим вдруг уникальному, пути?
Стало вдруг любопытно, неужели этот маленький аргентинец сможет вывести клуб в плей-офф?
Шансы малы, но как без такой форы для сюжета?
Это же интресно, черт возьми!
Месси сделал за полтора месяца для команды очень много, здесь без вопросов.
Но сможет ли еще немного?
Я матчи не смотрю, поздно, смотрю результаты, и пока они удивительны.
Посмотрим, как будет дальше.
Сам кринж не мог себе клуб в Европе найти. Неймар нафиг никому не нужен, даже ПСЖ, Канте, Марез сбитые летчики и тд.
Все эти неликвиды банально поехали заработать ибо в Европе никому не нужны, амбиций нет, целей спортивных нет, но есть понятное желание обеспечить семьи.
И в этот момент они меньше всего думали о кринже из аль насры.
Наврят ли Неймар поехал потому что там лузер ЧМ играет, все решили 200 миллионов по контракту.