МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу результаты Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате МЛС.

Клуб из Майами занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 21 очко после 23 матчей. «Нэшвилл» идет 7-м, имея 38 баллов после 25 игр.

Интер Майами – Нэшвилл
Дата проведения
31 августа, 02.30, «Lockhart Stadium»
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43 комментария

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AnMe
Ответ ddddan 2
Комментарий скрыт
Не одобряю его хейт, но На чм и без пенок были красивые голы 🤔 да и результативные действия в плей-офф каждого матча без пенок были 🤔
+22
-1
+21
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cektor
Ждём как всегда красивых голов.
А не два с пенальти…
+24
-5
+19
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Павел павел
за последние скажем так полтора года мы открыли для себя 2 лиги МЛС и лигу СА)) ну судя по новостям на спортсе)
+11
-1
+10
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Барберис
В отличие от чемпионата Саудовской Аравии, где привлекая звезд перврй величины недавнего прошлого, функционеры хотят добиться шума, а спортивная состовляющая нехило отходит на второй план, тут немнрго другое.
Действительно, многим,, честно говоря наплевать, кто станет чемпионом, Аль-Шорта или Аль-Вехда, исключая самых персофанистых, естественно.
Многие и не помнят за какую команду играет кумиры.

Но здесь есть явная интрига.
Причем она возникла на пустом месте, и по своей закрученности затмила все вложения Саудовской лиги.

Миру стало интересно, насколько далеко пойдет этот вчерашний безоговорочный аутсайдер, Интер Майами, по своему, ставшим вдруг уникальному, пути?

Стало вдруг любопытно, неужели этот маленький аргентинец сможет вывести клуб в плей-офф?
Шансы малы, но как без такой форы для сюжета?
Это же интресно, черт возьми!

Месси сделал за полтора месяца для команды очень много, здесь без вопросов.
Но сможет ли еще немного?
Я матчи не смотрю, поздно, смотрю результаты, и пока они удивительны.

Посмотрим, как будет дальше.
+13
-3
+10
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Tore2016
Ответ Павел павел
за последние скажем так полтора года мы открыли для себя 2 лиги МЛС и лигу СА)) ну судя по новостям на спортсе)
Только один дал возможность МЛС заработать 300 млн, а второй разорил лигу СА на 300 млн.
+13
-4
+9
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Zed_patriot
ждём голов от Величайшего
+5
-1
+4
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Пирс Морган
Удачи величайшему
+4
-1
+3
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VERBLYUD
Ответ majestic1980
Специалисты по МЛС, какой клуб сможет прервать победную серию Майами?
Следующий матч будет против Лос-Анджелеса на выезде. Это действующий чемпион МЛС, в этом году даже до финала местной ЛЧ дошли. Будет трудновато.
+4
-1
+3
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VERBLYUD
Ответ AnMe
Опять Нэшвил. В прошлый раз еле выиграли их, смотрелись они все же лучше. Вот только повезет ли опять ИМ? 🤔
Ну в прошлый раз у Нэшвиля было преимущество Они 4 матча подряд играли на своем стадионе. Думаю, сейчас родные стены помогут Интеру победить в основное время)
+4
-2
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ModestBoy
Ответ ddddan 2
конечно были.один пас на молину чего стоит.претензия только к человеку,который обесцениваниет голы с пенальти,хотя его же любимому игроку они помогли выиграть чемпионат мира
Пенальти - гол на 70%. Как его можно не обесценивать? Имхо - самое тупое закостенелое правило в футболе. И когда речь идёт о "лучшем бомбардире" лиги то конечно смешно, что они считаются. А как вы сюда приплели внезапно ЧМ, где главное - результат, и в финале, к примеру, Мбаппе забил больше пенальти, чем Месси - непонятно.
+2
0
+2
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Tseren031293
Самое главное- победы Интеру Майами, также надеемся, что Лео снова зарешает!
+3
-1
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Игорь Климов
Ответ Барберис
В отличие от чемпионата Саудовской Аравии, где привлекая звезд перврй величины недавнего прошлого, функционеры хотят добиться шума, а спортивная состовляющая нехило отходит на второй план, тут немнрго другое. Действительно, многим,, честно говоря наплевать, кто станет чемпионом, Аль-Шорта или Аль-Вехда, исключая самых персофанистых, естественно. Многие и не помнят за какую команду играет кумиры. Но здесь есть явная интрига. Причем она возникла на пустом месте, и по своей закрученности затмила все вложения Саудовской лиги. Миру стало интересно, насколько далеко пойдет этот вчерашний безоговорочный аутсайдер, Интер Майами, по своему, ставшим вдруг уникальному, пути? Стало вдруг любопытно, неужели этот маленький аргентинец сможет вывести клуб в плей-офф? Шансы малы, но как без такой форы для сюжета? Это же интресно, черт возьми! Месси сделал за полтора месяца для команды очень много, здесь без вопросов. Но сможет ли еще немного? Я матчи не смотрю, поздно, смотрю результаты, и пока они удивительны. Посмотрим, как будет дальше.
Я все матчи смотрел в прямом эфире от начала и до конца, и нужно признать, что Лео Месси действительно тащит команду к победам, а не отбывает номер на поле.
+4
-3
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AnMe
Опять Нэшвил. В прошлый раз еле выиграли их, смотрелись они все же лучше. Вот только повезет ли опять ИМ? 🤔
+3
-2
+1
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ddddan 2
Ответ AnMe
Не одобряю его хейт, но На чм и без пенок были красивые голы 🤔 да и результативные действия в плей-офф каждого матча без пенок были 🤔
конечно были.один пас на молину чего стоит.претензия только к человеку,который обесцениваниет голы с пенальти,хотя его же любимому игроку они помогли выиграть чемпионат мира
+5
-4
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Ruscello
Ответ Игорь Климов
В этом трудном матче Лео Месси10 🐐🇦🇷 нужно отметиться голом или ассистом, а Интер Майами только победы!
"Как перестать беспокоиться о Барселоне, чтобы заболеть ПСЖ и начать жизнь в Майами" (И.Климов)
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Евгений Теличко
Ответ majestic1980
Специалисты по МЛС, какой клуб сможет прервать победную серию Майами?
Лос-Анджедес дома в следующем туре
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Гегенпрессинг Рангника
Создали отдельную ветку для фанатов Кришти, респект, они всю ночь будут смотреть за Месси 🤣🤣
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Комил Мирзаев
удачи легендарный Месси инопланетянин 👽
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devran sadik
Ответ Барберис
В отличие от чемпионата Саудовской Аравии, где привлекая звезд перврй величины недавнего прошлого, функционеры хотят добиться шума, а спортивная состовляющая нехило отходит на второй план, тут немнрго другое. Действительно, многим,, честно говоря наплевать, кто станет чемпионом, Аль-Шорта или Аль-Вехда, исключая самых персофанистых, естественно. Многие и не помнят за какую команду играет кумиры. Но здесь есть явная интрига. Причем она возникла на пустом месте, и по своей закрученности затмила все вложения Саудовской лиги. Миру стало интересно, насколько далеко пойдет этот вчерашний безоговорочный аутсайдер, Интер Майами, по своему, ставшим вдруг уникальному, пути? Стало вдруг любопытно, неужели этот маленький аргентинец сможет вывести клуб в плей-офф? Шансы малы, но как без такой форы для сюжета? Это же интресно, черт возьми! Месси сделал за полтора месяца для команды очень много, здесь без вопросов. Но сможет ли еще немного? Я матчи не смотрю, поздно, смотрю результаты, и пока они удивительны. Посмотрим, как будет дальше.
Оххх, не каждый способен уловить эту разницу в происходящем!!! А ведь она колосальная!!!
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Павел павел
Ответ Tore2016
Только один дал возможность МЛС заработать 300 млн, а второй разорил лигу СА на 300 млн.
ну я не являюсь фанатом ни того не другого. так что тут вступать в дисскусию не буду))
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Мақсат Алдаш
Интер выступает явным фаворитом, если не выиграют, то не поймуть фаны
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Oleg
Ответ зак
да и где эти 300 млн? може они на трансферы потратили, а другой поднял уровень Лиги забрав одних из лучших в Европе, разница на лицо..
Забрав одних из лучших🤣
Сам кринж не мог себе клуб в Европе найти. Неймар нафиг никому не нужен, даже ПСЖ, Канте, Марез сбитые летчики и тд.
Все эти неликвиды банально поехали заработать ибо в Европе никому не нужны, амбиций нет, целей спортивных нет, но есть понятное желание обеспечить семьи.
И в этот момент они меньше всего думали о кринже из аль насры.
Наврят ли Неймар поехал потому что там лузер ЧМ играет, все решили 200 миллионов по контракту.
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majestic1980
Специалисты по МЛС, какой клуб сможет прервать победную серию Майами?
+1
-1
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Игорь Климов
В этом трудном матче Лео Месси10 🐐🇦🇷 нужно отметиться голом или ассистом, а Интер Майами только победы!
+2
-2
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ ModestBoy
Пенальти - гол на 70%. Как его можно не обесценивать? Имхо - самое тупое закостенелое правило в футболе. И когда речь идёт о "лучшем бомбардире" лиги то конечно смешно, что они считаются. А как вы сюда приплели внезапно ЧМ, где главное - результат, и в финале, к примеру, Мбаппе забил больше пенальти, чем Месси - непонятно.
как раз таки промах Месси лишил его Копы Америки, промах в ЛЧ в 2012 в ворота Челси лишил его кубка ЛЧ, или это другое?
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