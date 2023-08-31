МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл»

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате МЛС.

Клуб из занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 21 очко после 23 матчей. « » идет 7-м, имея 38 баллов после 25 игр.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

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