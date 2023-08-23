Открытый кубок США. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Цинциннати»

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси результаты Реал Солт Лейк Интер Майами Цинциннати Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси поборется за выход в финал Открытого кубка США.

В рамках 1/2 финала «Интер Майами» сыграет на выезде против «Цинциннати». Во втором полуфинале «Хьюстон Динамо» встретится с «Реал Солт Лейк».

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США – как профессиональные, так и любительские. Победитель турнира получает право участвовать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Открытый кубок США

1/2 финала

Цинциннати – Интер Майами
Дата проведения
24 августа, 02.00, «TQL Stadium»
Онлайн матча

 

Хьюстон Динамо – Реал Солт Лэйк
Дата проведения
24 августа, 04.30, «BBVA Compass Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Открытого кубка США

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ AmanEsen
Сколько у них там кубков?
Это Кубок США, то же самое, что и Кубок Италии, Кубок Испании... А тот Кубок, который выиграл Интер, был международным, там помимо клубов МЛС участвовали еще и все команды Чемпионата Мексики.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Евгений Шазиев
Сколько же у них там кубков? Вроде на днях какой-то кубок взял. Короче, пусть наберет за пару лет недосягамое количество кубков, а карьеру завершит триумфальным прощальным матчем на Ноу Камп. И тогда я жизнь прожил не зря.
Взяли Кубок североамериканских лиг - это международный кубок континента, включает в себя клубы других стран.

Сейчас Открытый кубок США, то есть чисто внутренний кубок. Вполне очевидная разница.

Лучше спросите о разнице между Кубком Английской лиги и Кубком Англии? Вот где действительно нет смысла, один и тот же внутренний турнир, но у глоров вопросов не вызывает.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
free_walker
Лео попал в путь регионов Кубка России и не может из него выйти
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Евгений Шазиев
Сколько же у них там кубков? Вроде на днях какой-то кубок взял. Короче, пусть наберет за пару лет недосягамое количество кубков, а карьеру завершит триумфальным прощальным матчем на Ноу Камп. И тогда я жизнь прожил не зря.
Не больше, чем у всех остальных) считайте он выиграл местную ЛЕ. А сейчас будет играть просто в Кубке США)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
этот турнир сугубо американский, где играют кроме млс ещё клубы из низших лиг.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ selso99
Там любой матч Кубок что ли? Месси так 20 чашек за два сезона выиграет.
Нет, объяснили в комментах разницу. Сейчас именно внутренний кубок США.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmanEsen
Сколько у них там кубков?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Будет тяжело с ними, даже сложнее, чем с командой Нэшвилл думаю. Моменты не реализуют, да и защита такая себе. Или парни вошли в кураж и будут играть, навязывая борьбу или выйдут на поле вида ради.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kalaquendi
Это матч точно проиграет. Последнее место чемпионата против первого. Тут Месси и Бускетс даже не вытянут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
из последней команды лиги, сделать фаворитом всего что предстоит (не важно выиграет или нет). Ни это ли величие Месси? удачи ГОАТУ. Конечно не то чтобы сделать из фаворита аутсайдера, но Месси всё же на другом уровне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ Евгений Шазиев
Сколько же у них там кубков? Вроде на днях какой-то кубок взял. Короче, пусть наберет за пару лет недосягамое количество кубков, а карьеру завершит триумфальным прощальным матчем на Ноу Камп. И тогда я жизнь прожил не зря.
Определять успешность собственной прожитой жизни по тому, сколько трофеев выиграл Месси и где он закончил карьеру, - это какой-то новый уровень кринжатины.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ганнибал Лектер
Ответ Евгений Шазиев
Всё равно мутно как-то. Почему только США и Мексика? в ЦА много еще стран есть. И где Канада тогда?
Открытый кубок разыгрывается давно и аналогичен европейским кубкам, тут играют начиная с любителей. Кубок Лиг что-то вроде кубка английской лиги и участвуют только клубы высшего дивизиона. Еще есть МЛС и ЛЧ. Может еще местные суперкубки как в Европе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Vedved
Не больше, чем у всех остальных) считайте он выиграл местную ЛЕ. А сейчас будет играть просто в Кубке США)
а местную ЛЧ, кто тогда выиграл?
И есть ли аналог СКЕ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Экспертное мнение
Взяли Кубок североамериканских лиг - это международный кубок континента, включает в себя клубы других стран. Сейчас Открытый кубок США, то есть чисто внутренний кубок. Вполне очевидная разница. Лучше спросите о разнице между Кубком Английской лиги и Кубком Англии? Вот где действительно нет смысла, один и тот же внутренний турнир, но у глоров вопросов не вызывает.
Спасибо, благодаря Лео, стал более-менее понимать эту странную лигу.
Кстати тренд на расплод и переименование лиг общемировой, в т.ч. у нас, я, во всяком случае уже путаюсь и по нам тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 113k
так это новый кубок был, они все время его меняли, пока не решили пусть топ двух лиг все играют. только есть один нюанс, у МЛС сезон шел, а в Мексике предсезонка была, в итоге так клубы провалились мексиканские все с позором, если не знать сей факт.
Всё равно мутно как-то. Почему только США и Мексика? в ЦА много еще стран есть. И где Канада тогда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VictorVallecano
Определять успешность собственной прожитой жизни по тому, сколько трофеев выиграл Месси и где он закончил карьеру, - это какой-то новый уровень кринжатины.
Зумерам не понять, я наблюдаю его карьеру с начала его карьеры.
А про успех я ничего не писал, он у меня есть и никак не связан с Месси. Я писал про уровень дофамина.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ AnMe
Нет, объяснили в комментах разницу. Сейчас именно внутренний кубок США.
так Млс вроде сам в кубковом формате разыгрывается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Ответ selso99
Там любой матч Кубок что ли? Месси так 20 чашек за два сезона выиграет.
там ещё кубок огня будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ selso99
Там любой матч Кубок что ли? Месси так 20 чашек за два сезона выиграет.
Тоже об этом подумал)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Интер Майами победы и удачи, а Лео Месси в этом матче нужно отметиться результативными действиями!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сколько же у них там кубков? Вроде на днях какой-то кубок взял.

Короче, пусть наберет за пару лет недосягамое количество кубков, а карьеру завершит триумфальным прощальным матчем на Ноу Камп.

И тогда я жизнь прожил не зря.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Теперь понятно почему Месси выбрал МЛС - коллекционировать Кубки.😉👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий