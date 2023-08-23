Открытый кубок США. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Цинциннати»
«Интер Майами» Лионеля Месси поборется за выход в финал Открытого кубка США.
В рамках 1/2 финала «Интер Майами» сыграет на выезде против «Цинциннати». Во втором полуфинале «Хьюстон Динамо» встретится с «Реал Солт Лейк».
Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США – как профессиональные, так и любительские. Победитель турнира получает право участвовать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
1/2 финала
- Дата проведения
- 24 августа, 02.00, «TQL Stadium»
- Дата проведения
- 24 августа, 04.30, «BBVA Compass Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Открытого кубка США
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Сейчас Открытый кубок США, то есть чисто внутренний кубок. Вполне очевидная разница.
Лучше спросите о разнице между Кубком Английской лиги и Кубком Англии? Вот где действительно нет смысла, один и тот же внутренний турнир, но у глоров вопросов не вызывает.
И есть ли аналог СКЕ?
Кстати тренд на расплод и переименование лиг общемировой, в т.ч. у нас, я, во всяком случае уже путаюсь и по нам тоже.
А про успех я ничего не писал, он у меня есть и никак не связан с Месси. Я писал про уровень дофамина.
Короче, пусть наберет за пару лет недосягамое количество кубков, а карьеру завершит триумфальным прощальным матчем на Ноу Камп.
И тогда я жизнь прожил не зря.