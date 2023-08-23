Открытый кубок США. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Цинциннати»

«Интер Майами» Лионеля Месси поборется за выход в финал Открытого кубка США.

В рамках 1/2 финала « » сыграет на выезде против « ». Во втором полуфинале « » встретится с « ».

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США – как профессиональные, так и любительские. Победитель турнира получает право участвовать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Открытый кубок США

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Открытого кубка США

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