Зарема о «Спартаке»: «Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так готовят игроков для сборной?»

Зарема Салихова высказалась об игроках «Спартака» Павле Мелешине и Павле Маслове.

«Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так «Спартак» работает над тем, чтобы готовить игроков для сборной? Если в Спартаке к ним равнодушны, то куда смотрят агенты?

Павел Маслов не попадает в заявку «Спартака» три матча подряд, Павел Мелешин сыграл за «Спартак» в первом туре против «Оренбурга» и в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН», в котором отметился голом. В остальных играх оставался на скамейке», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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