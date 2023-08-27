Зарема о «Спартаке»: «Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так готовят игроков для сборной?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Маслов Зарема Салихова Павел Мелешин Футбол

Зарема Салихова высказалась об игроках «Спартака» Павле Мелешине и Павле Маслове.

«Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так «Спартак» работает над тем, чтобы готовить игроков для сборной? Если в Спартаке к ним равнодушны, то куда смотрят агенты?

Павел Маслов не попадает в заявку «Спартака» три матча подряд, Павел Мелешин сыграл за «Спартак» в первом туре против «Оренбурга» и в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН», в котором отметился голом. В остальных играх оставался на скамейке», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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42 комментария

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КБ Сергей
Она права. Маслова и Мелёшина, если уж они не тянут основу, надо было отдавать в аренду. Ребятам нужна практика. Но проблема ещё и в том, что опять набрали кучу легионеров, весьма среднего уровня, которые и результата не дают и место занимают. Впрочем, разве это что-то новое и необычное? Все уже привыкли к этому бардаку.
+31
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+26
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Игорь Пичугин
Ты научись сначала Леньке щи варить!
+30
-13
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Кирилл.С-Пб
Ахахахаха 🤣🤣🤣 Какой н#### сборной???🤣🤣🤣
+18
-9
+9
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Football Forever
Ответ MikGera
Она что, не права?
Оттягивать аренды до конца ТО, это нормальное решение. Если завтра кто травму получит, а игроки уже в аренде, тогда что? Минимизировать риски надо. Так что отдадут в аренду в начале сентября. Поэтому да, она не права.
+9
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1футбол1
Только Зарема отдувается за всех. Ловчев и Кавазашвилли кудато потерялись
+6
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ КБ Сергей
Она права. Маслова и Мелёшина, если уж они не тянут основу, надо было отдавать в аренду. Ребятам нужна практика. Но проблема ещё и в том, что опять набрали кучу легионеров, весьма среднего уровня, которые и результата не дают и место занимают. Впрочем, разве это что-то новое и необычное? Все уже привыкли к этому бардаку.
Маслова надо было гнать ссаными тряпками вместе с папой когда они в двери зашли. Мелешина Вы куда собираетесь отдать? нападающих нет, травма Соболя и всё, Шамар и Бальде видимо уйдут, а гендир сказал, что работу на трансферном рынке закончили, т.ч. как ни странно, но Мелешин нужен и дай бог ему здоровья. В команде 2 номинальных Напа, шансов на высокий результат - НЕТ.
+7
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Александр Коларов
Когда рыжего шарлатана назначали, нужно было думать о сборной
+3
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MikGera
Ответ Игорь Пичугин
Ты научись сначала Леньке щи варить!
Она что, не права?
+13
-10
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mean machine/
"Бабу не обманешь, она сердцем чует."©
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Dmitry_1986
Потому что скорее всего тренер в ближайшее время на выход, очевидно что поплыл, а у нового все игроки обоймы должны быть в распоряжении...
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карабашка
Ни при тебе ли,дорогая,развалили Спартак-2?
Парни отлично могли там практиковаться.
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Игорь Потемкинский
2-3 недели взад Федуниха в каждом высе....высказывании вещала про "поплывшего Семака и про то, как взлетел Спартак и как свалился Зенит. Чевой-то она примолкла про Зенит?
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Guardsman
5 августа, 18:04
Зарема Салихова: «Семак без Малкома сразу поплыл.
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Shadow1882
Ответ igor.igorev
Маслов похож на идиота чтобы играть за еду? Он на лавке в Спартаке имеет в разы больше.
> "Маслов похож на идиота чтобы играть..?"
Здесь можно закончить)
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igor.igorev
Ответ Shadow1882
Маслова звали в аренду в Факел, но он отказался
Маслов похож на идиота чтобы играть за еду? Он на лавке в Спартаке имеет в разы больше.
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Radar2205
Паша-автогол))
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Никита Давыдкин
Ау, Маслову уже 23(!) года. Не 19, как Мелешину, а 23. Кто-нибудь вообще понимает, за какие заслуги его до сих пор держат в клубе? Он просто не тянет, хотя опыта игры в чемпионате у него навалом. Какая аренда, если его можно смело продавать и никто не пожалеет?
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Гоша Петров
Ответ КБ Сергей
Она права. Маслова и Мелёшина, если уж они не тянут основу, надо было отдавать в аренду. Ребятам нужна практика. Но проблема ещё и в том, что опять набрали кучу легионеров, весьма среднего уровня, которые и результата не дают и место занимают. Впрочем, разве это что-то новое и необычное? Все уже привыкли к этому бардаку.
У вас всегда так,легионеры среднего уровня,только дело в том что после Спартака они резко становятся игроками очень даже хорошего уровня.Потому что я это слышу уже давно и про Рохо,Пареху,Кавенаги,Штранцля,Айртона так говорили.
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Uriy walmart
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Маслова надо было гнать ссаными тряпками вместе с папой когда они в двери зашли. Мелешина Вы куда собираетесь отдать? нападающих нет, травма Соболя и всё, Шамар и Бальде видимо уйдут, а гендир сказал, что работу на трансферном рынке закончили, т.ч. как ни странно, но Мелешин нужен и дай бог ему здоровья. В команде 2 номинальных Напа, шансов на высокий результат - НЕТ.
Ну то есть по факту играть он точно не будет
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Uriy walmart
Ответ Артём Амирджанян
И на всех этих легионеров потратили 24 млн евро
Угу, набрали пачку посредственностей по цене левой ноги малкома
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Ветер
Надеюсь Зарема больше ни на что не влияет в клубе. Пусть примет успокоительное и отпустит от себя Спартак. Воспитывай детей, крути Федуном.На остальном, твои полномочия всé.
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Валентина Перцева
Маслова - скорее в аренду, иначе совсем деградирует, а вот Мелешину нужно давать игровое время. Соболев нестабилен, к тому же в случае травмы равнозначная замена ему - только Мелешин.
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Shadow1882
Маслова звали в аренду в Факел, но он отказался
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mqh9pzrxgf
Ответ Игорь Пичугин
Ты научись сначала Леньке щи варить!
Не за щи она его женой стала😂
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MikGera
Ответ Football Forever
Оттягивать аренды до конца ТО, это нормальное решение. Если завтра кто травму получит, а игроки уже в аренде, тогда что? Минимизировать риски надо. Так что отдадут в аренду в начале сентября. Поэтому да, она не права.
Если в сентябре отдадут тогда возможно вы правы, но сейчас игроков в Спартаке на два состава
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