2 сентября, в субботу, лидер чемпионата России «Краснодар» на своем поле примет московский «Спартак» в матче 7-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 20:00.

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Рекомендуемые ставки: Обе забьют — да; ТБ 2,5.

Краснодар

«Краснодар» после шести туров единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков и опережая действующего чемпиона страны «Зенит» и «Урал» на один балл.

Команда Владимира Ивича резво стартовала, одержав победы в четырех первых матчах РПЛ. С учетом того, что буксовала команда с берегов Невы, о «Краснодаре» начали говорить как о реальном претенденте на золото в этом сезоне.

«Быки» начали сезон с уверенной победы в Москве над «Динамо» (3:1). Затем последовали домашние победы над «Сочи» (2:0) и «Пари НН» (1:0) и гостевые три очка в матче с «Оренбургом» (2:0).

«Краснодар» был близок и к пятой подряд победе в чемпионате, но, ведя 1:0 в матче с «Локомотивом», «быки» пропустили на седьмой компенсированной минуте и впервые в этом сезоне потеряли очки.

Следующий тур — тяжелейший выезд в Воронеж. Уже на тринадцатой минуте гости получили отличный шанс выйти вперед, но Джон Кордоба в который уже раз не реализовал пенальти.

Затем команды увязли в борьбе на не самом хорошем поле и как итог — нули на табло.

Несмотря на потерю очков в двух подряд играх, краснодарцы сохранили единоличное лидерство в таблице и в матче со «Спартаком» постараются его не упустить.

В текущем сезоне команды уже играли: «Краснодар» и «Спартак» попали в одну группу Фонбет Кубка России. В Краснодаре москвичи выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

В отличие от чемпионата в Кубке России у «Краснодара», финалиста предыдущего розыгрыша, дела пока идут не очень хорошо. Южанам досталась очень тяжелая группа — помимо «Спартака» там еще играют «Динамо» и «Пари НН». Динамовцам краснодарцы также уступили со счетом 3:4, а решающий гол в компенсированное время забил уже уехавший в испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Перед матчем со «Спартаком» команда Ивича немного поправила свои дела в Кубке, обыграв в гостях «Пари НН» с минимальным счетом благодаря точному удару Кордобы.

Кордоба несмотря на смазанный пенальти в Воронеже проводит пока очень хороший сезон — на счету колумбийца четыре результативных удара и статус лучшего снайпера команды.

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Спартак

«Спартак» также прекрасно стартовал в чемпионате, набрав в первых трех турах девять очков. Красно-белые не без проблем, но обыграли дома «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1) и в гостях казанский «Рубин» (4:1).

Затем команда Гильермо Абаскаля отправилась в Екатеринбург, где до 90-й минуте вела 2:1, но в компенсированное время пропустила два мяча и потерпела первое поражение в сезоне.

Уже в следующем туре «Спартак» принимал «Зенит». Многие ожидали, что москвичи смогут одержать победу и даже считались фаворитами, но петербуржцы одержали уверенную победу со счетом 3:1.

После двух поражений подряд «Спартак» не оправился и не смог забить в домашнем матче «Ахмату» (0:0) и откатился на седьмое место турнирной таблице.

После таких результатов в главного тренера «Спартака» полетело много критических стрел за многочисленные эксперименты с составом и даже пошли разговоры, что таким образом Абаскаль нарывается на увольнение.

Но перед игрой с «Краснодаром» красно-белые обыграли в Кубке России «Динамо», причем сверхуверенно — 4:1. Все голы спартаковцы забили еще в первом тайме за первые 25 минут, буквально смяв соперника.

Краснодар — Спартак: история личных встреч

Про матч текущего сезона уже было сказано, а в прошлом сезоне «Спартак» одержал победы в обеих встречах, забив в каждом матче по четыре гола — 4:1 в Краснодаре и 4:3 дома.

Последняя победа «Краснодара» над «Спартаком» датирована ноябрем 2021 года — на своем поле клуб Сергея Галицкого выиграл 2:1.

Краснодар — Спартак: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom отдает небольшое предпочтение хоязевам поля: на их победу дается коэффициент 2.33, на победу «Спартака» можно поставить за 2.88, а на ничью — за 3.75.

Редкий матч этих команд обходится без забитых голов с обеих сторон, так что можно смело брать ставку «Обе забьют — да» за 1.58.

Также должна зайти ставка на ТБ 2,5 за 1.65.

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