Рома — Милан: прогноз на матч 01.09.2023, Серия А
1 сентября, в пятницу, «Рома» на своем поле сыграет с «Миланом» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.
Рома
«Рома» Жозе Моуриньо весьма неудачно стартовала в новом чемпионате Италии — римляне набрали всего одно в двух стартовых играх причем с командами, которые будут, скорее всего, бороться за выживание.
В дебютном матче сезона «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» — 2:2. Римляне первыми забили усилиями Андреа Белотти, на что гости ответили дублем Антонио Кандрева. Лише за восемь минут до конца Белотти также оформил дубль и спас свою команду от очень неприятного поражения.
Во втором туре «Рома» гостила у «Вероны» и уступила 1:2. Еще в первом тайме хозяева забили в ворота Руя Патрисиу два мяча, а команда Моуриньо смогла ответить только одним точным ударом Уссема Ауара.
Ауар стал одним из новичков «Ромы» в летнее трансферное окно — алжирец перешел из французского «Лиона».
Также «Рома» выкупила у ПСЖ Леандро Паредеса и взяла у парижан в аренду португальца Ренату Саншеша.
Последним новичком команды из Рима стал экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун. Принадлежащий немецкому «Байеру» иранец проведет сезон в Серии А на правах аренды.
Также очень близок к переходу в «Рому» Ромелу Лукаку. Бельгиец также будет арендован у «Челси».
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Милан
В отличие от «Ромы» «Милан» пока показывает максимальный результат — в двух играх миланцы набрали шесть очков, обыграв «Болонью» (2:0) в гостях и «Торино» (4:1) дома.
В матче в Болонье миланцы сделали результат уже в первом тайме благодаря голам Оливье Жиру и Кристиана Пулишича.
Во втором матче американец и француз снова забили, а Жиру даже отметился дублем. Еще один гол миланцев на свой счет записал защитник Тео Эрнандес.
Летом «Милан» постарался качественно усилиться: помимо Пулишича у «Челси» также был куплен Рубен Лофтус-Чик.
Из голландского АЗ перешел полузащитник Тейани Рейндерс, а из австрийского «Ред Булла Зальцбурга» в Милан переехал Ноа Окафор.
Еще за двух футболистов — Сэмюэла Чуквуэзе из «Вильярреала» и Юнуса Муса из «Валенсии» — клуб из Милана заплатил по 20 миллионов евро.
С таким усилением «Милан», который уже сейчас занимает первое место в турнирной таблице, намерен вернуть себе титул чемпиона Италии.
Рома — Милан: история личных встреч
В последних пяти очных матчах в Риме «Рома» одержала только одну победу — 2:1 в 2019 году.
в других встречах дважды были зафиксированы ничьи, и два раза «Милан» увозил победы.
В последней игре «Рома» и «Милан» сыграли на Олимпийском стадионе со счетом 1:1. Причем команды обменялись голами в компенсированное время.
Рома — Милан: прогноз на матч
По версии букмекерской компании Betboom в этом матче нет фаворита: на победу «Ромы» дается коэффициент 2.72, а на успех «Милана» можно поставить за 2.83. Ничья оценивается в 3.15.
Несмотря на неудачный старт «Ромы», встреча действительно может завершиться с любым из трех результатов. Но все-таки форма «Милана» позволяет думать, что гости как минимум не проиграют. Так что можно сделать ставку Х2 за 1.48.
Также букмекеры не верят, что матч получится результативным, и на ТМ 2,5 можно поставить за 1.65.
Где смотреть матч Рома – Милан
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- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
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