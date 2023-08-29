В субботу, 2 сентября, сыграют Краснодар и Спартак в 7 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Краснодар».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Спартак

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Краснодар – Спартак