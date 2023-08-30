Хавбек «Оренбурга» Мансилья хочет гражданство РФ: «Есть желание попасть в сборную России. И чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканцев»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Оренбург натурализация Брайан Мансилья Футбол

Хавбек «Оренбурга» Брайан Мансилья намерен получить российское гражданство.

«Думаю, что [причины получения гражданства] те же, что и у [одноклубника] Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними.

Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», – сказал аргентинец.

Статистика Мансильи – здесь.

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17 комментариев

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Overkiller
Ответ Фифа Алекс
а смысл сейчас попадать в сборную?что бы раз в пол года товарняк играть!?
Может чувак с самого своего тяжёлого аргентинского детства мечтал сыграть с Кыргызстаном и молодёжкой Египта, ну...
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Peter Parker
И не хавбек, а полузащитник. И не Брайн Мансилья, а Борис Мансильев.
+15
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mvpaq
Его надо в ХМАО к Мансам, чтобы вспомнил своих предков
+4
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<~Inter~>
Ответ Фифа Алекс
а смысл сейчас попадать в сборную?что бы раз в пол года товарняк играть!?
иностранцы получившие гражданство всегда получают бонусы. Всякие Монсоны доросли до главной партии страны и выборов в думу
+3
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+3
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Фифа Алекс
а смысл сейчас попадать в сборную?что бы раз в пол года товарняк играть!?
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Фифа Алекс
Ответ Ростовский
Наоборот защищает маленькие страны объявившие независимость от Запада, типо ДНР, ЛНР.
плевать я хотел на них,я вот живу в Саратовской области,час с небольшим до Саратова,так у нас газа нет в 2023 году,и не будет ещё очень долго,за дороги я молчу,их нет от слова совсем!наверное Байден виноват😂
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Фифа Алекс
Ответ Ростовский
Представлять такую великую страну как Россия для многих гордость. Россия в одиночку противостоит западной гегемонии и в открытую посылает США на три буквы.
ага и нападает на страны поменьше👍
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БолельщикСоСтажем
Ишь ты, деловой какой
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Фифа Алекс
Ответ <~Inter~>
иностранцы получившие гражданство всегда получают бонусы. Всякие Монсоны доросли до главной партии страны и выборов в думу
ну Монсон же уже довольно известным гражданство брал,а тут не пойми кто!
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Фифа Алекс
Ответ Overkiller
Может чувак с самого своего тяжёлого аргентинского детства мечтал сыграть с Кыргызстаном и молодёжкой Египта, ну...
хайпонуть решил,имя пожет ещо поменяет или фамилию!
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За Сити с 2008 года
Ответ Фифа Алекс
а смысл сейчас попадать в сборную?что бы раз в пол года товарняк играть!?
В любом случае, лучше так мне кажется, чем вообще никак. Очевидно, что основная сборная Аргентины ему не светит)

Ну это если ему интересен футбол, а не только бабки, что, очевидно, маловероятно)
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ноунэйм
Ответ Фифа Алекс
а смысл сейчас попадать в сборную?что бы раз в пол года товарняк играть!?
тут скрытый патриотизм и немного денег. нет, ошибся. много денег, и вообще не патриотизм
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Overkiller
Ответ <~Inter~>
иностранцы получившие гражданство всегда получают бонусы. Всякие Монсоны доросли до главной партии страны и выборов в думу
А ещё за особые заслуги можно какую нибудь однушку в саранском хруще получить!
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sled
Ответ Ростовский
А у нас в Ростове всё есть и дороги хорошие.
А казаки вернулись? А то эти защитнички Отечества куда-то пропали, когда хунта в Ростове переворот готовила
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