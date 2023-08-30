Хавбек «Оренбурга» Мансилья хочет гражданство РФ: «Есть желание попасть в сборную России. И чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканцев»

Хавбек «Оренбурга» Брайан Мансилья намерен получить российское гражданство.

«Думаю, что [причины получения гражданства] те же, что и у [одноклубника] Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними.

Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», – сказал аргентинец.

Статистика Мансильи – здесь.

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