Получить гражданство РФ в «Оренбурге» может не только Вера, но и Мансилья с Пересом

Не только Лукас Вера, но и Матиас Перес с Брайаном Мансильей могут стать гражданами РФ.

Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» .

«По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.

Также у нас проявили желание получить гражданство и Мансилья, но пока только на словах. Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших футболистов есть», – заявил Андреев.

Вера, и Перес – аргентинцы. Лукас и Брайан выступают за «Оренбург» с 2022 года, Матиас – с зимы 2023-го.

Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов»