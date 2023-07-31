Получить гражданство РФ в «Оренбурге» может не только Вера, но и Мансилья с Пересом
Не только Лукас Вера, но и Матиас Перес с Брайаном Мансильей могут стать гражданами РФ.
Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
«По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.
Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах. Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших футболистов есть», – заявил Андреев.
Вера, Мансилья и Перес – аргентинцы. Лукас и Брайан выступают за «Оренбург» с 2022 года, Матиас – с зимы 2023-го.
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