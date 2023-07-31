Получить гражданство РФ в «Оренбурге» может не только Вера, но и Мансилья с Пересом

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев натурализация Брайан Мансилья Лукас Вера I Матиас Перес II Футбол

Не только Лукас Вера, но и Матиас Перес с Брайаном Мансильей могут стать гражданами РФ.

Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.

Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах. Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших футболистов есть», – заявил Андреев.

Вера, Мансилья и Перес – аргентинцы. Лукас и Брайан выступают за «Оренбург» с 2022 года, Матиас – с зимы 2023-го.

Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов»

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер-конструктор
Гражданство РФ скоро можно будет на заправке "Газпромнефть" на сдачу получить.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Понеслась)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
Перес - наш, наконец то Реал сможет привезти в Россию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
На поток поставили, получение гражданства РФ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Вот и стоит этот цирк создавать искусственно? Ну отмените ленионерский статус футболистов из "дружественных стран" и дело с концом. В Европе должны играть граждане ЕС, а лимит распространяется на игроков из-за пределов ЕС. И даже там все латиносы и африканцы пытаются получить гражданство Франции, Испании, Португалии и Италии. Проработать этот вопрос нужно, а не давать паспорта всем налево и направо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Мансилья - Надежда, а Перес - Любовь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Не хочу гражданство Оренбурга))
Да простят меня местные жители.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adren@lin
Прочитал начало заголовка ожидал что то увидеть про Надежду и Любовь, но наши ожидания, как известно, наши проблемы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Выкидыш
одни педро да гомесы. скоро все папуасы коренными россиянами станут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ леннорыч-абрамович
В офисе Зенита просто много свободных бланков паспортов завалялось.
Эти бланки Марио привез.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Andrey Yaroslavtsev
На поток поставили, получение гражданства РФ
Набиуллина сказала что причина инфляции в нехватке рабочих рук в стране. Вот клубы и стараются помочь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий