Иржи Ярошик объяснил поражение «Оренбурга» от «Урала» (0:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Тяжело найти слова. Вторая игра дома – и второе удаление. Сегодня Мансилья, конечно, не хотел так сыграть. Мы очень легко пропустили первый гол. Потом ребята старались, бились.

Во втором тайме очень хорошо играли, хоть и вдесятером. Жалко, что мы не забили гол, у нас были моменты. Тогда была бы очень интересная концовка. Мы всегда боремся до конца.

Удаление Мансильи [на 7-й минуте] — это большой удар. Мы вышли и хорошо играли. Такое удаление повлияло бы на любую команду. Все игроки выдали свой максимум. Жаль, что не забили гол», – сказал главный тренер « ».

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