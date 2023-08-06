Ярошик об «Оренбурге» и 0:2 от «Урала»: «Удаление Мансильи — большой удар. Это повлияло бы на любую команду»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Урал Оренбург Брайан Мансилья Футбол

Иржи Ярошик объяснил поражение «Оренбурга» от «Урала» (0:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Тяжело найти слова. Вторая игра дома – и второе удаление. Сегодня Мансилья, конечно, не хотел так сыграть. Мы очень легко пропустили первый гол. Потом ребята старались, бились.

Во втором тайме очень хорошо играли, хоть и вдесятером. Жалко, что мы не забили гол, у нас были моменты. Тогда была бы очень интересная концовка. Мы всегда боремся до конца.

Удаление Мансильи [на 7-й минуте] — это большой удар. Мы вышли и хорошо играли. Такое удаление повлияло бы на любую команду. Все игроки выдали свой максимум. Жаль, что не забили гол», – сказал главный тренер «Оренбурга».

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