Мостовой о гражданстве РФ для Веры: «Малком тоже получил паспорт и уехал. По поводу налогов честно – многие об этом не говорят»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург натурализация Малком Матч ТВ Лукас Вера I Футбол

Александр Мостовой высказался о возможной натурализации хавбека «Оренбурга» Лукаса Веры.

Ранее аргентинский полузащитник заявил, что согласился получить российский паспорт. Он отметил, что налоговая составляющая играет роль в его решении.

«Во‑первых, зачем Вере сборная, которая нигде не играет? Во‑вторых, туда еще нужно попасть. Он неплохой игрок, у него есть хорошие качества, но его немного не там используют, чуток не его место. Вера прекрасно играет вперед, а вот сзади у него есть проблемы.

Но, если продолжаем тему, Малком у нас тоже получил паспорт. И где сейчас Малком? Уехал, но и хорошо, что уехал – молодец. Я не против этой процедуры получения гражданства, хотите – получайте. Для нас это не проблема. Но ради чего? И по поводу налогов честно! У нас многие такого не говорят», – сказал бывший игрок сборной России.

Получить гражданство РФ в «Оренбурге» может не только Вера, но и Мансилья с Пересом

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10 комментариев

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Peter Parker
Зачем сразу гражданство, пусть с водителем сначала решат
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Николай Лыков
Так какой стране платить налоги, зависит не столь от гражданства, сколько от налогового резиденства. Немножко разные понятия. Тут Царь не совсем прав.
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madaev
Потому что многие не играли в футбол
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Антимосковский
формула Мостового проста: играл в футбол - одобрение, не играл - разнос
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Никита Аксанов
Налоговый резидент РФ — гражданин любой страны, который проводит в России от 183 дней в течение 12 месяцев.
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svft
были резиновые квартиры, а теперь резиновые команды будут
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ madaev
Потому что многие не играли в футбол
И даже чеканить не могут.
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Никита Аксанов
Ответ Вадим Сидоров
Так сильно любят свою Родину, что готовы отдавать налоги (деньги) чужой стране. Патриотичненько)
В смысле? Легионеры и так платят налоги в России, независимо от гражданства.
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Николай Лыков
Ответ Никита Аксанов
Налоговый резидент РФ — гражданин любой страны, который проводит в России от 183 дней в течение 12 месяцев.
Тоже не совсем так. Есть понятие двойного налогообложения.
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