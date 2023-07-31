Мостовой о гражданстве РФ для Веры: «Малком тоже получил паспорт и уехал. По поводу налогов честно – многие об этом не говорят»

Александр Мостовой высказался о возможной натурализации хавбека «Оренбурга» Лукаса Веры.

Ранее аргентинский полузащитник заявил, что согласился получить российский паспорт. Он отметил, что налоговая составляющая играет роль в его решении.

«Во‑первых, зачем Вере сборная, которая нигде не играет? Во‑вторых, туда еще нужно попасть. Он неплохой игрок, у него есть хорошие качества, но его немного не там используют, чуток не его место. Вера прекрасно играет вперед, а вот сзади у него есть проблемы.

Но, если продолжаем тему, Малком у нас тоже получил паспорт. И где сейчас Малком? Уехал, но и хорошо, что уехал – молодец. Я не против этой процедуры получения гражданства, хотите – получайте. Для нас это не проблема. Но ради чего? И по поводу налогов честно! У нас многие такого не говорят», – сказал бывший игрок сборной России.

Получить гражданство РФ в «Оренбурге» может не только Вера, но и Мансилья с Пересом