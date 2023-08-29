Мостовой не собирается стажироваться у Абаскаля в «Спартаке»: «Ни в коем случае! Унижать себя до такой степени»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не собирается стажироваться у Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию 22 августа в академии РФС.

– У вас во время обучения будет период, когда вам надо будет пройти стажировку у кого-то из действующих тренеров. Не думали, к кому поедете?

– Нам говорили про этот момент. Но нет, еще не думал. Выберу стажировку там, где будет поближе. Сейчас с логистикой тяжело, поэтому не хочется ехать куда-то далеко.

– Может быть, к Гильермо Абаскалю в «Спартак»?

– Ни в коем случае. Унижать себя до такой степени, чтобы приходить стажироваться в «Спартак», где человек мяча на профессиональном уровне не видел? Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать.

– Тогда выбор в Москве небольшой.

– Ничего страшного. Футбол везде одинаков, это простой вид спорта. Поле одного размера, мяч круглый, ворота такие же, как раньше. Но в простой футбол играть тяжелее всего. Меня здесь ничем не удивишь.

– Многие тренеры говорили, что стажировка ничего не дает, потому что нюансы никто не раскрывает.

– Конечно. Это просто программа обучения. Простой пример: я учился в школе 10 лет, но после выпуска мне пригодился какой-нибудь предмет в жизни? Математика если только: журналисты постоянно спрашивали, сколько я зарабатывал, – сказал экс-футболист сборной России с улыбкой.

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83 комментария

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Очки Дани Алвеса
Какая же золотая жила для журналистов. Повторный материал хоть каждый день из ничего буквально. Просто называешь кодовое слово, и сим-сим открывается
+172
-3
+169
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Геннадий Тёкин
Конечно, его же Моуриньо ждет на стажировку)).
+60
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6yrora_arz
Мостовой: Хирургия это просто, скальпель острый, человек мягкий
+35
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+34
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PIT-BUL
проходим мимо, тут ничего интересного
+35
-3
+32
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Remedy
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая же золотая жила для журналистов. Повторный материал хоть каждый день из ничего буквально. Просто называешь кодовое слово, и сим-сим открывается
И это «работает»! Мы ведь всё это комментируем)
+28
-3
+25
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Vvild
Ответ Геннадий Тёкин
Конечно, его же Моуриньо ждет на стажировку)).
Йозе?
+27
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+19
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Spaten
Где тролли учились, там Мост преподавал
+15
0
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Evgeny Valyaev
"я учился в школе 10 лет, но после выпуска мне пригодился какой-нибудь предмет в жизни?"

Он даже не понимает, что задача школы не состоит в том, чтобы ты все запомнил из школьной программы. В эти годы дети и подростки должны постоянно тренировать свои мозговые способности, память, "шевелить мозгами" в общем. Поэтому мы там часто делаем какие-то казалось бы глупости - пишем, учим, нас заставляют запоминать всякие странные и не прикладные вещи. Но мы таким образом развиваем мозг. Мостовой говорит "ну только математика" может пригодилась. А русский язык не пригодился? А базовые основы физики, химии, биологии, истории? Ну глупость же. Находясь в школе, даже не в самой лучшей и не с лучшими учителями, мы развиваемся. Сам образовательный продукт в обычных школах не самый качественный. Учиться, если реально хотят чего-то знать, должны сами дети и подростки.
+14
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Евгений Попов
Ответ Vvild
Йозе?
ага , марино🤣
+10
-1
+9
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Игорь Пичугин
В Ростов к Валере.
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okkervil
Не царское это дело. Вот в медиалигу, к задротам - самое то. Ежели пустят.
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Игорь Пичугин
У Евсеева будет Царь стажироваться. Ну а че хороший дуэт, Саша чеканить умеет, Вадик попой мяч останавливать.
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Великий Алонсо
Мостовой гений. Нашёл золотую жилу хайпа, понял уже, что говорить надо, чтобы в новостной ленте оказаться
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Игорь М.
Ответ 6yrora_arz
Мостовой: Хирургия это просто, скальпель острый, человек мягкий
органы у всех одинаковые)
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Zagaman86
Ответ Геннадий Тёкин
Конечно, его же Моуриньо ждет на стажировку)).
Так дело в том что он и его не признает))) не играл же в футбол тоже на проф уровне)))
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no_one_perfect
Хотел бы посмотреть как Мост стажируется у Карпина)
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ten Hag
Ответ Геннадий Тёкин
Конечно, его же Моуриньо ждет на стажировку)).
Так Жозе даже в футбол не играл толком
Зачем Царю унижаться так? :)
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Dzmitry Lavysh
Эх. скорее всего все же потом будет:
"Я что виноват, что они все бояться звать такого высококвалифицированного специалиста? Если у них математика не сходится, то я помогу."
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Дзмітрый Фарботка
после получения лицензии за Мостовым выстроиться очередь из топовых тренеров, лишь бы этот гений стажировался у них.
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фахитос
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его ничего не исправит, я в армии когда служил там логика похожая была, учился в Сельхоз академии на ветеринара, будеш в медсанчасти.
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majestic1980
А нужна ли вообще стажировка такому тренерскому самородку, как Царь? Поле ровное, мяч круглый, у всех футболистов по две ноги
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Илнур Кара
к Карпину пойдёт
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Игорь Пичугин
За 7 дней обучения, Мостовой сделал вывод, что все врачи только резать умеют.
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paster_bibo
Ответ Геннадий Тёкин
Конечно, его же Моуриньо ждет на стажировку)).
Ни в коем случае. Унижать себя до такой степени, чтобы приходить стажироваться в «Рому», где человек мяча на профессиональном уровне не видел?
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temys
Мостовой для журналистов потихоньку становится новым Бубновым. Сначала веселило это все, а теперь даже как то жаль его немного. Ну а пользоваться из раза в раз его заскоком для хайпа - ну такое себе
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