Мостовой не собирается стажироваться у Абаскаля в «Спартаке»: «Ни в коем случае! Унижать себя до такой степени»
Александр Мостовой не собирается стажироваться у Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию 22 августа в академии РФС.
– У вас во время обучения будет период, когда вам надо будет пройти стажировку у кого-то из действующих тренеров. Не думали, к кому поедете?
– Нам говорили про этот момент. Но нет, еще не думал. Выберу стажировку там, где будет поближе. Сейчас с логистикой тяжело, поэтому не хочется ехать куда-то далеко.
– Может быть, к Гильермо Абаскалю в «Спартак»?
– Ни в коем случае. Унижать себя до такой степени, чтобы приходить стажироваться в «Спартак», где человек мяча на профессиональном уровне не видел? Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать.
– Тогда выбор в Москве небольшой.
– Ничего страшного. Футбол везде одинаков, это простой вид спорта. Поле одного размера, мяч круглый, ворота такие же, как раньше. Но в простой футбол играть тяжелее всего. Меня здесь ничем не удивишь.
– Многие тренеры говорили, что стажировка ничего не дает, потому что нюансы никто не раскрывает.
– Конечно. Это просто программа обучения. Простой пример: я учился в школе 10 лет, но после выпуска мне пригодился какой-нибудь предмет в жизни? Математика если только: журналисты постоянно спрашивали, сколько я зарабатывал, – сказал экс-футболист сборной России с улыбкой.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Он даже не понимает, что задача школы не состоит в том, чтобы ты все запомнил из школьной программы. В эти годы дети и подростки должны постоянно тренировать свои мозговые способности, память, "шевелить мозгами" в общем. Поэтому мы там часто делаем какие-то казалось бы глупости - пишем, учим, нас заставляют запоминать всякие странные и не прикладные вещи. Но мы таким образом развиваем мозг. Мостовой говорит "ну только математика" может пригодилась. А русский язык не пригодился? А базовые основы физики, химии, биологии, истории? Ну глупость же. Находясь в школе, даже не в самой лучшей и не с лучшими учителями, мы развиваемся. Сам образовательный продукт в обычных школах не самый качественный. Учиться, если реально хотят чего-то знать, должны сами дети и подростки.
Зачем Царю унижаться так? :)
"Я что виноват, что они все бояться звать такого высококвалифицированного специалиста? Если у них математика не сходится, то я помогу."