Мостовой об Абаскале: «Ноунейм для меня. Никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал»
Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.
«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно: 1-2 победы – и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать.
Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер.
Для меня Абаскаль – ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал бывший игрок сборной России.
«Поменять Абаскаля и Юрана местами – и «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание. Игры нет второй год, какие-то метания». Газзаев о красно-белых
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Чел как никак о нём каждый день вспоминает, наверное икается...)
И это всё? А как же любимый дядей Сашей чемодан денег? Без этого картина неполная. Точно ничего из интервью не вырезано? Должно быть так: "Абаскаль уедет, будет курить сигарету, сидя на чемодане денег от Спартака".
На такой истерии тренеров и увольняют, да и знаменитый спартаковский круговорот работает именно так
2-3 победы (неважно, какого уровня соперники) - вопли неадекватов о чемпионстве, пару средних результатов - крики об увольнении и жутком кризисе
Середины у них не бывает, понятий типа спад формы/начало сезона и т. д - тож, только сиюминутные выводы
Больше всего я угорал, когда Витория меньше месяца проработал, а по первым двум турам СМИ и прочие уже орали об увольнении. Никакой трезвой оценки здесь ждать не приходится)) потом его уволили, конечно, но там уже +/- логично
Арсен Венгер
Карлос Алберто Перейра
Андре Вилаш Боаш
Моуриньо
Ральф Раггник
пускай Мостовой скажет тоже самое им в лицо, ведь они не играли в про футбол...