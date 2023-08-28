Мостовой об Абаскале: «Ноунейм для меня. Никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно: 1-2 победы – и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать.

Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер.

Для меня Абаскаль – ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал бывший игрок сборной России.

«Поменять Абаскаля и Юрана местами – и «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание. Игры нет второй год, какие-то метания». Газзаев о красно-белых

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55 комментариев

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Aleksey Yashin
Абаскаль: Лучше я сдохну ###### ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой
+75
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+71
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savik-A.M.
тут должно быть фото с Моуриньо затягивыющти сигарету и с выпученными глазами
+37
-3
+34
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Peter Parker
Абаскаль случайно занимался в академии Севильи, Барселоны. Затем случайно получил степень бакалавра и тренерскую лицензию. Потом случайно уехал Италию, Грецию, Швейцарию и Россию. Все случайно.
+20
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+20
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Пикачу82
Стоило тренеру немного оступиться как псы и шакалы тук как тут!
+21
-3
+18
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Геннадий Тёкин
Ответ savik-A.M.
тут должно быть фото с Моуриньо затягивыющти сигарету и с выпученными глазами
Арриго Сакки, человек, сказавший когда-то: «Для того чтобы стать классным жокеем, совсем не обязательно до этого быть лошадью»!
+17
0
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Пикачу82
Мостовой так много говорит о том что он играл, но может и расскажет заодно где он играл и что выиграл? Безтрофейный евросредняк как игрок и команды такие же а пафоса как будто в Реале или Барселоне поиграл на уровне или Кубок мира выиграл...
+14
-3
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Nikolay Stavrogin
Интересно, Абаскаль в курсе существования Мостового?)
Чел как никак о нём каждый день вспоминает, наверное икается...)
+6
0
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JENNINGS
Ответ Утя Ваткин
Когда его уже в условный Ахмат позовут или Шинник.
Такие клубы не для Царя, ты что! Он что, 20 лет играл, чтобы тренировать «Луч» иди «Шинник»?
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Ксяоми Ноутов
Случайно попал в футбол, это когда после работы шёл за пивком мимо стадиона, а тебя позвали играть вместо какого-нибудь Смолова. Если человек захотел стать тренером и начал этому учиться с 18 лет, то какая это случайность? У Абаскаля опыта тренерства уже столько, сколько Мостовой скорее всего даже наработать не сможет) Саша настолько жалок, что скорее всего он и тренерские курсы не закончит сам, над ним сжалятся и дадут бумажку только для того, чтобы он опозорился и наконец замолчал.
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Makar Tert
Аналитика от аналитика
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Антибаскет Поповича
"Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово»"

И это всё? А как же любимый дядей Сашей чемодан денег? Без этого картина неполная. Точно ничего из интервью не вырезано? Должно быть так: "Абаскаль уедет, будет курить сигарету, сидя на чемодане денег от Спартака".
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Блуждающий странник
Ответ Пикачу82
Стоило тренеру немного оступиться как псы и шакалы тук как тут!
Мостовой с первого дня назначения эту телегу прогоняет) уж его в переобувании обвинить сложно, он уже сколько лет этот бред несет про экс-футболистов
+4
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King_X
Ответ Пикачу82
Стоило тренеру немного оступиться как псы и шакалы тук как тут!
Так это классика ж
На такой истерии тренеров и увольняют, да и знаменитый спартаковский круговорот работает именно так
2-3 победы (неважно, какого уровня соперники) - вопли неадекватов о чемпионстве, пару средних результатов - крики об увольнении и жутком кризисе
Середины у них не бывает, понятий типа спад формы/начало сезона и т. д - тож, только сиюминутные выводы

Больше всего я угорал, когда Витория меньше месяца проработал, а по первым двум турам СМИ и прочие уже орали об увольнении. Никакой трезвой оценки здесь ждать не приходится)) потом его уволили, конечно, но там уже +/- логично
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Локоть Артеста
Думаю, многие помнят как поливали грязью Унаи Эмери. Наверное только ленивый из бывших игроков Спартака не плюнул в баска. Его называли недоразумением, дилетантом, тренеришкой. С каким диким улюлюканьем выгнали Эмери из Спартака. Жизнь расставила все по местам.
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1футбол1
Был очень классный игрок Руд Гуллит. А как тренер ноль. И к примеру Маур который не играл но стал мега тренером.
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Циник Петербургский
А это точно свежая статья? Есть ощущение дежавю ;)
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Локоть Артеста
Смените пластинку Мостовому. Одно и тоже талдычит.
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Melnikov1968
Тебя никто и не просит кого-то менять. Живёшь в своих фантазиях:сам спросил, сам ответил. Все-таки сразу видно, что образования у Мостового ноль.
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Anthony Wrynn
у него лютая зависть просто к нему, вот и все. Никого так не поливал дерьмом как его
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Tihonovetskiy
Аригго Сакки
Арсен Венгер
Карлос Алберто Перейра
Андре Вилаш Боаш
Моуриньо
Ральф Раггник

пускай Мостовой скажет тоже самое им в лицо, ведь они не играли в про футбол...
+1
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Retroboss
Бл, у дедов обострение что ли, что Газзаев с мостовым несут... аналитика от слова ан*л
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Andrey Yaroslavtsev
После окончания курсов, он напишет роман : "Мои университеты.Или как начеканить соточку."
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Вадим Сидоров
Ответ Геннадий Тёкин
Арриго Сакки, человек, сказавший когда-то: «Для того чтобы стать классным жокеем, совсем не обязательно до этого быть лошадью»!
Чтобы понимать что чувствует безногий человек необязательно себе отрезать ноги.
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Makar Tert
Ответ savik-A.M.
тут должно быть фото с Моуриньо затягивыющти сигарету и с выпученными глазами
не, лучше с легендарной реакцией Зидана
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BiVG
Как же я жду момента когда этот чудо-профи вымучит себе диплом профессионального тренера и обойдется на первой же работе.
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