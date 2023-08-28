Мостовой об Абаскале: «Ноунейм для меня. Никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал»

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно: 1-2 победы – и красно-белые опять на первом месте. « » должен составлять конкуренцию « », и они это будут делать.

Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер.

Для меня – ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал бывший игрок сборной России.

«Поменять Абаскаля и Юрана местами – и «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание. Игры нет второй год, какие-то метания». Газзаев о красно-белых

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку