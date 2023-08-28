Глеб Чернявский: «Ну, так нельзя, ###» – самое рейтинговое шоу о российском футболе, а Дзюба в нем будто бы не игрок «Локо». Компромисс участия Артема – что мат его будут запикивать»
Глеб Чернявский высказался об отношении «Локомотива» к шоу «Ну, так нельзя, ###».
«Ну, так нельзя, ###» – это самое рейтинговое шоу о российском футболе. Нигде больше нет таких просмотров.
Но «Локомотив» ничего с этого не получает. Обязали бы Дзюбу хоть в майке «Локомотива» сидеть...
Очень рейтинговая штука, а Дзюба в ней будто бы не игрок «Локомотива». Или они сознательно в стороне от всего этого трэша.
Насколько я понял, компромисс участия Дзюбы – что мат его будут запикивать», – сказал автор Sports.ru в эфире шоу «Нет темы».
Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»
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