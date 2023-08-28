Глеб Чернявский: «Ну, так нельзя, ###» – самое рейтинговое шоу о российском футболе, а Дзюба в нем будто бы не игрок «Локо». Компромисс участия Артема – что мат его будут запикивать»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Глеб Чернявский Футбол

Глеб Чернявский высказался об отношении «Локомотива» к шоу «Ну, так нельзя, ###».

«Ну, так нельзя, ###» – это самое рейтинговое шоу о российском футболе. Нигде больше нет таких просмотров.

Но «Локомотив» ничего с этого не получает. Обязали бы Дзюбу хоть в майке «Локомотива» сидеть...

Очень рейтинговая штука, а Дзюба в ней будто бы не игрок «Локомотива». Или они сознательно в стороне от всего этого трэша.

Насколько я понял, компромисс участия Дзюбы – что мат его будут запикивать», – сказал автор Sports.ru в эфире шоу «Нет темы».

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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7 комментариев

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Никита Аксанов
Вот только чернявского нам в ленте новостей не хватало 🤦🏻‍♂️
+23
-1
+22
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Rio de Janeiro
Такими темпами спортс скоро будет в новостях пользовательские комменты выкладывать
+18
0
+18
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Oleg Olegov
Чернявский, Есть тема, Шоу Дзюбы- Все самое прекрасное, что есть в российском спорте объединено в одной новости. Не хватает только Ротенберга и депутата Терюшкова
+6
-1
+5
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grodneng
Ответ Rio de Janeiro
Такими темпами спортс скоро будет в новостях пользовательские комменты выкладывать
Панков раньше тут комментил, а потом в Чемпионате стал работать)
+3
0
+3
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Ape1sin
Ни эта матерая помойка, ни комент шоу, не тянут до передач отца нашего - дяди Юры, Культ Тура был и драйвовей и при этом культурней, профессиональней чтоли.
+3
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caunte
Что-то я не заметил, что мат Дзюбы запикивают. А ведь шоу идет уже давно, и все это время Дзюба игрок Локомотива
+1
0
+1
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Инженер Управляющий
Ответ Oleg Olegov
Чернявский, Есть тема, Шоу Дзюбы- Все самое прекрасное, что есть в российском спорте объединено в одной новости. Не хватает только Ротенберга и депутата Терюшкова
а Зарема?
+1
-1
0
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