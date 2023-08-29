Новичок «Спартака» Бабич об РПЛ: «Слышал о России только хорошее от ребят из ЦСКА. Уровень чемпионата меня удивил в хорошем смысле»
Новичок «Спартака» Срджан Бабич высоко оценил уровень Мир РПЛ.
Бабич дебютировал за «Спартак» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» (4:1). Сербский защитник отметился забитым голом после подачи Хесуса Медины от углового флажка.
«В РПЛ очень хороший уровень – я даже в хорошем смысле удивлен. «Динамо» играло быстро, в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол.
Я общался с ребятами из ЦСКА. Слышал только хорошее о России, поэтому решение [перейти в «Спартак»] далось легко», – сказал защитник.
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Так, окей, а Динамо тут при чем?
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Ну Саша и Милан, конечно, молодцы, что соотечественников в Москву зазывают, но вот по конкретному клубу вопрос…