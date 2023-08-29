Новичок «Спартака» Бабич об РПЛ: «Слышал о России только хорошее от ребят из ЦСКА. Уровень чемпионата меня удивил в хорошем смысле»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Срджан Бабич Чемпионат.com Футбол

Новичок «Спартака» Срджан Бабич высоко оценил уровень Мир РПЛ.

Бабич дебютировал за «Спартак» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» (4:1). Сербский защитник отметился забитым голом после подачи Хесуса Медины от углового флажка.

«В РПЛ очень хороший уровень – я даже в хорошем смысле удивлен. «Динамо» играло быстро, в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол.

Я общался с ребятами из ЦСКА. Слышал только хорошее о России, поэтому решение [перейти в «Спартак»] далось легко», – сказал защитник.

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6 комментариев

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Владимир Молявин
Поздравляю с дебютным голом в дебютной игре!!!
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bevooch
>«Динамо» играло быстро, в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол.

Так, окей, а Динамо тут при чем?
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Алексей Ильин
Ответ bevooch
>«Динамо» играло быстро, в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол. Так, окей, а Динамо тут при чем?
У динамо одно предназначение, как можно больше поднасрать «друзьям» из ЦСКА, и так из года в год, А что, они весной 1976 года даже выигрывали получемпионат страны! Вот так !
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Falco Berigora
"Я общался с ребятами из ЦСКА. Слышал только хорошее о России, поэтому решение [перейти в «Спартак»] далось легко"
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Ну Саша и Милан, конечно, молодцы, что соотечественников в Москву зазывают, но вот по конкретному клубу вопрос…
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MikGera
Ответ bevooch
>«Динамо» играло быстро, в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол. Так, окей, а Динамо тут при чем?
К тому что даже такой футбол их не спас
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