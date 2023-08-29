«Спартак» забил 4 гола к 25-й минуте, нанеся 6 ударов в створ ворот «Динамо»

«Спартак» громит «Динамо».

К 25-й минуте встречи Фонбет Кубка России красно-белые ведут со счетом 4:0. Дубль на счету , по голу забили и .

Красно-белым потребовалось 6 ударов в створ ворот « », чтобы забить 4 мяча.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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