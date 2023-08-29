«Спартак» забил 4 гола к 25-й минуте, нанеся 6 ударов в створ ворот «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Антон Зиньковский Срджан Бабич Александр Соболев Футбол

«Спартак» громит «Динамо».

К 25-й минуте встречи Фонбет Кубка России красно-белые ведут со счетом 4:0. Дубль на счету Александра Соболева, по голу забили Срджан Бабич и Антон Зиньковский.

Красно-белым потребовалось 6 ударов в створ ворот «Динамо», чтобы забить 4 мяча.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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66 комментариев

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T622222
Ответ RG26
И это с таким непрофессиональным тренером (сарказм)
Мостовой бы уже вел 7-0
+158
-1
+157
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Lyrastars
Абаскаль намудрил опять что-то.
+141
-3
+138
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T622222
Мы опять Чемпионы ураааа 🔴⚪️🎈🔥
+74
-9
+65
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RG26
И это с таким непрофессиональным тренером (сарказм)
+52
-3
+49
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T622222
Выпускайте 1-й состав будет 4-4
+43
0
+43
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Caniball
Ответ T622222
Мы опять Чемпионы ураааа 🔴⚪️🎈🔥
Это другой турнир. Ты все перепутал.
В нем проблем пока и не было.
+36
-5
+31
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Aleksey Yashin
После этого матча игрокам Динамо для восстановления возможно понадобится больше 1-2 бутылочек пива
+18
-1
+17
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FCSM-UL89
Второй состав топ 🔝
+15
0
+15
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Саныч09
Только бы рыжий с Краснодаром другой состав не выпустил.
+11
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+11
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Streetbor
продинамили матч бело-голубые)
+11
0
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Сергей48
Гол Бабича в дебютном матче, дорого стоит!
+13
-3
+10
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Victor
Что за позорище какой кутицкий как фернандес, паршевлюк дед старый это дерби ты кого поставил личко...?
+10
-1
+9
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Makar Tert
Ответ T622222
Мостовой бы уже вел 7-0
Мостового бы уже в Реал позвали
+9
0
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IvanKo
Вот оставить такой центр обороны и полузащиты на матч с Краснодаром. Хуже точно не будет.
Но на Краснодар Абаскаль опять поставит Джикию в защиту, Мартинса и Умярова в полузащиту.
+10
-2
+8
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KaaTim
Ждём на завтра всю главную заваленную обсуждениями тренерского гения и возрождения интриги в чемпионской гонке?
+6
0
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Slavanya
Просто Динамо помешала жк на 10-й
+9
-3
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ДМ-1чемпион
Динамо хочет, что бы Спартак и дальше тренировал Абаскаль! Тем самым мы убираем конкурента в чемпионате!
+5
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Тимур Таубаев
Ого , отошёл от трансляции в начале матча , увидел 3:0 , тут же 4:0 , жесть , что творит Абаскаль )) да и Личка начудил с составом , хоть и кубок)
+5
-1
+4
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jexOn
Зиньковский сегодня прям порхает по полю. Отличная игра в первом тайме.
+4
-1
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xyg2rdwzx4
Ответ Alex8007
Что мешало также играть в чемпионате??
Ну для начала соперник..
+3
0
+3
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КБ Сергей
Как же интересно смотрится Спартак без Жоры-балабола. Главное, не расслаблять булки во втором тайме. Запас солидный, но Динамо - команда играющая, а защита у нас, даже без Джикии не самая надёжная.
+3
0
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SP M
А это вообще законно 4 гола за 25 мин.?
+4
-2
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IvanKo
Ответ bamboocha01
Сомневаюсь. Думаю пару игроков из сегодняшнего состава мы в основном составе с Краснодаром увидим. Думаю даже если джикию поставят то бабича к нему вторым
Бабича да, но слева в нападении опять будет Квинси, который последние матчи никакой, а справа Бонгонда. И опять Зиньковскому нет места (слева он хорошо грузит в центр). В полузащиту выйдет Мартинс, не знаю, чем он так нравится Абаскалю. В обороне он никакой, кроме длинных ног, в опорке только статистом смотрится.
По хорошему Соболева нужно менять в перерыве, чтобы отдыхал, потому что адекватной замены ему нет.
+3
-1
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Тюменец
Эйфория. Феерия. Реальность. Принятие. Подготовка к новому сезону.))
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Остап Задунайский
Личка тоже начал чудить, Абаскаль запустил заразу под названием начуди следующий,…
+2
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