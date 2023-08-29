«Спартак» забил 4 гола к 25-й минуте, нанеся 6 ударов в створ ворот «Динамо»
«Спартак» громит «Динамо».
К 25-й минуте встречи Фонбет Кубка России красно-белые ведут со счетом 4:0. Дубль на счету Александра Соболева, по голу забили Срджан Бабич и Антон Зиньковский.
Красно-белым потребовалось 6 ударов в створ ворот «Динамо», чтобы забить 4 мяча.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В нем проблем пока и не было.
Но на Краснодар Абаскаль опять поставит Джикию в защиту, Мартинса и Умярова в полузащиту.
По хорошему Соболева нужно менять в перерыве, чтобы отдыхал, потому что адекватной замены ему нет.