Абаскаль про 4:1 с «Динамо»: «Ребята показали, на что способны. После 0:0 спится плохо, но сегодня это не так»
Гильермо Абаскаль подвел итоги матча Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:4).
«В прошлой игре мы были наказаны за отсутствие концентрации, но сегодня ребята показали, на что способны. В новом сочетании. Вышли в таком составе впервые, но пошли вперед, держали позиции, в первые полчаса действовали как надо.
После 0:0 спится плохо, но сегодня это не так. Жаль, что пропустили, в остальном сыграли здорово. «Динамо» же, уверен, станет в этом сезоне одной из лучших команд», – сказал тренер «Спартака».
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может, просто пора уже перестать экспериментировать, и просто ставить футболистов на профильные позиции?
Мартинсу лучше дать отдохнуть - Пруцев с Литвиновым реально пашут, а не балдеют на поле.
Пруцев вообще красавчик - пока есть силы - всё выжигает