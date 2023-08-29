Абаскаль про 4:1 с «Динамо»: «Ребята показали, на что способны. После 0:0 спится плохо, но сегодня это не так»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль подвел итоги матча Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:4).

«В прошлой игре мы были наказаны за отсутствие концентрации, но сегодня ребята показали, на что способны. В новом сочетании. Вышли в таком составе впервые, но пошли вперед, держали позиции, в первые полчаса действовали как надо.

После 0:0 спится плохо, но сегодня это не так. Жаль, что пропустили, в остальном сыграли здорово. «Динамо» же, уверен, станет в этом сезоне одной из лучших команд», – сказал тренер «Спартака».

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13 комментариев

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Евгений Кузнецов
удивительно, конечно - футболисты просто вышли НА СВОИ позиции и сразу всё получилось

может, просто пора уже перестать экспериментировать, и просто ставить футболистов на профильные позиции?

Мартинсу лучше дать отдохнуть - Пруцев с Литвиновым реально пашут, а не балдеют на поле.

Пруцев вообще красавчик - пока есть силы - всё выжигает
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Marat82
Не стоит впадать в эйфорию, это полутоварищеский матч...
+4
-2
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Никита Самарин
Игроки, которые сидели на скамейке в последних матчах, показали игрой, что способны играть лучше игроков основы. Интересно посмотреть, какой состав выберет Абаскаль на матч с Краснодаром.
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Максим Лемаев
Ответ Anton Ovi
С такой обороной до 30-й минуты нам бы и клубы медиалиги напихали бы столько…
А я уверен, что Динамо будет бороться за самые высокие места. Удачи вам (от болельщика Спартака). Хорошая команда у вас может получиться.
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Anton Ovi
С такой обороной до 30-й минуты нам бы и клубы медиалиги напихали бы столько…
+1
-1
0
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Владимир Молявин
Молодцы!!! С победой!!!
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Роман Ч
мартинс вообще не тянет, зачем Литвинова меняет
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Даниил К
Вот так же покажите ребята с Краснодаром в РПЛ, я думаю с этим тренером вы не чего не покажите, кубок это не показатель. Многие команды просто сливают игры за кубок.
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КБ Сергей
Победителей не судят, но после 25 минут классного футбола, играть прекратили. А во втором тайме, Абаскаль опять чудил со схемами, с заменами. Когда же он станет тренером и прекратит играть в «FM”?
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Bul.Bul
Может быть это заставит все таки Абамкаля хотя бы снизить темпы безумной ротации
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v853
Ответ Anton Ovi
С такой обороной до 30-й минуты нам бы и клубы медиалиги напихали бы столько…
и на ноль отыграли бы
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Вася Кукин
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Ответ Даниил К
Вот так же покажите ребята с Краснодаром в РПЛ, я думаю с этим тренером вы не чего не покажите, кубок это не показатель. Многие команды просто сливают игры за кубок.
Зачем тогда играть сразу технарь и дело к стороне.
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