«Спартак» выиграл все 3 матча в Кубке России. Общий счет – 11:6

«Спартак» выиграл все 3 матча в Фонбет Кубке России.

Во вторник команда тренера обыграла « » (4:1). До этого были победы над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

За три кубковых матча « » забил 11 голов и пропустил 6.

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