«Спартак» выиграл все 3 матча в Кубке России. Общий счет – 11:6
«Спартак» выиграл все 3 матча в Фонбет Кубке России.
Во вторник команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Динамо» (4:1). До этого были победы над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4).
За три кубковых матча «Спартак» забил 11 голов и пропустил 6.
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🥇Чемпионы 3го тура
🏆 Обладатель кубка половины матчей группового этапа
Аминь
Не слежу за рпл, поэтому не запомнил фамилию.