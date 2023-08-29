«Спартак» выиграл все 3 матча в Кубке России. Общий счет – 11:6

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» выиграл все 3 матча в Фонбет Кубке России.

Во вторник команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Динамо» (4:1). До этого были победы над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

За три кубковых матча «Спартак» забил 11 голов и пропустил 6.

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54 комментария

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ImyaPolzovatelya
Так, три победы подряд на старте турнира, я правильно понимаю что уже можно праздновать взятие кубка?
+49
-5
+44
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Suckmyrocket
Абаскаль шарлатан😁
+19
-3
+16
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Вячеслав Припузов
С победой, Спартачи! Мы лучшие!
+25
-14
+11
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Omega-3
Статья в Википедии уже написана? Как-никак, двукратные чемпионы третьего тура!
+19
-8
+11
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T622222
До выходных мы несомненные Чемпионы! Всех КБ с Победой и бодрой игрой 2-го состава
+13
-6
+7
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Nekrasof
А потом Акрон или Кубань и все
+12
-6
+6
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добрый грек
Ответ Suckmyrocket
Абаскаль шарлатан😁
Рыжий причём
+8
-2
+6
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Эдуард Шаталов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
с Победой КБ братья ✊
+6
-2
+4
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Ильдар Фарукшин
Динамо сто лет без побед 😊😊😊😊. Главная проблема ментов, что всегда виноват Спартак так они думают
+4
-2
+2
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Dark.Babysitter
Ответ Дмитрий Снегирёв
Чуваки, я щас после этого матча. Объясните, а это норм что динамовец под 91 номером в гипсе играл? Не слежу за рпл, поэтому не запомнил фамилию.
в лангетках часто играют
+2
0
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PsichoEscape
Огненный сезон в исполнении красно-белых🔥🔥🔥🔥
🥇Чемпионы 3го тура
🏆 Обладатель кубка половины матчей группового этапа
+5
-3
+2
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lebedst
приятно сейчас было послушать Владимира Граната
+1
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Jonny
много пропускают ...😒
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Gibraltar
🤣🐽🤡
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КБ Сергей
Ответ Sashabolshoy
500 новостей про Спартак за вечер
Наслаждайся.))) Если больно - сделай паузу и просто полежи.)))
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Игорь Хвостов
Вернулись, чтобы править
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Антон Bratishchev
Ответ Lyrastars
Мостовой бы в кубке лучше выступил…
Царём?
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Антон Bratishchev
Спартак опять чемпион?
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Сергей Галынский
Поздравляем Спартак со взятием Кубка
Аминь
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Владимир Молявин
Молодцы!!!
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Демедрол
и один фиг пропустили ((
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Three Days Grace
По одной игре судить нельзя, но Бабич на такой спокухе играет. Видно, что высокого уровня игрок
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Дмитрий Снегирёв
Чуваки, я щас после этого матча. Объясните, а это норм что динамовец под 91 номером в гипсе играл?
Не слежу за рпл, поэтому не запомнил фамилию.
+1
-1
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pffwybnyfz
Просто пан Марцел немного не угадал с составом 😊
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Никита Самарин
Перепутал кубок России с кубком матч премьер 😏
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