Личка об 1:4: «Спартак» словно на матч ЛЧ вышел, а «Динамо» – поиграть в футбол, первые 30 минут были катастрофой. Очень мало игроков понимали, что это дерби»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка остался недоволен игрой «Динамо» против «Спартака» (1:4).

«Это вопрос того, как мы принимали эту игру. Очень мало игроков понимали, что это дерби. Разница между нами и «Спартаком» была в настрое на матч. Они сегодня вечером выходили словно на матч Лиги чемпионов, а мы – поиграть в футбол.

Мы проигрывали все единоборства, а иногда вообще не шли в борьбу. Поэтому первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой.

В перерыве я сказал футболистам, что нам нужно шаг за шагом искать свои голы. Но я не могу быть доволен красивой игрой. Когда ты проигрываешь 0:4 и начинаешь играть через короткий пас – это ничего не значит. Ты должен играть и красиво, и хорошо. И выигрывать игру.

Я очень зол на сегодняшнюю игру», – сказал тренер «Динамо». 

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47 комментариев

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Vićtor Diaź
Смолов после матча, в котором его команда проиграла 1-4, идёт и смеётся
Это лучше всего отражает настрой игроков на данный матч
+33
-4
+29
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Красная стрела
Ответ Винстон Лайтс
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Скоро 50 лет без побед в чемпе🤷🏿‍♂️ половина всей истории. Не удивительно, что всё равно.
+21
-2
+19
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Максим Лемаев
удачи Динамо, но только не в матчах со Спартаком. хорошая команда может получиться.
+17
-7
+10
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T622222
Да здесь он полностью прав у меня все друзья звонили и были в шоке первых 20 минут! А чувак прикольный без желчи! Удачи ему в Динамо
+12
-3
+9
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redbalance
Не злись Личка, есть наличка.
+14
-6
+8
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Al561
А кто виноват, что игроки вышли недонастроенными, не тренер?
+7
0
+7
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N-6 AlexanderX
Посади ты Смолова на лавку. Этот персонаж уже закончил с футболом, а выходит на поле шары покатать. Любой физрук это бы уже сделал.
+4
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+4
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Ilia Tver
Ответ Артем Русанов
Ахахахах, классная шутка, в пятницу в школе расскажу
Конечно расскажи, все будут смеяться
+6
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Лига Мастеров
Ответ SMART789
а зачем напрягаться? что изменило это поражение с точки зрения турнира?
хорошая отмазка. ну професионалы получаются лямы баксов не напрягаются на работе . Впрос а они профессионалов точно?
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Лига Мастеров
Ответ Vićtor Diaź
Смолов после матча, в котором его команда проиграла 1-4, идёт и смеётся Это лучше всего отражает настрой игроков на данный матч
Смолов бы и после не забитого пенальти на ЧМ -2018 смеялся бы но понял что его просто побьёт пол России и начал изображать Джордана наигранно. Так не растраиваться по этому Смолов это не показатель команды
+4
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Артем Русанов
Ответ redbalance
Не злись Личка, есть наличка.
Ахахахах, классная шутка, в пятницу в школе расскажу
+6
-4
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Лига Мастеров
Ответ Максим Лемаев
Перспективная, российская молодежь и тренер не плохой - минимум. Тюкавин, Захарян (ушел), Грулев, Фомин...команду построить можно. И нужно, думаю, конкурентоспособную.
Фомин 26 лет молодёж, почему у нас в России футболисты не взрослеют может из того что их молодёжью до 30 называют?
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Карпов Стас
Ответ Максим Лемаев
удачи Динамо, но только не в матчах со Спартаком. хорошая команда может получиться.
Что там хорошего?
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Игорь Деньгин
Ответ redbalance
Не злись Личка, есть наличка.
тут скорее... Личке на личико
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And-Rover
У Динамо не горели глаза. Вышли чтоб отбегать и всё. Видимо им турнир этот нафиг не упал.
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Ярик01
Чех понимает что такое дерби, команда нет?
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PsichoEscape
Это не турнир, а посмешище. Можешь проиграть 5 матчей и все равно сыграть в финале. Групповой этап, где в одной группе играют команды РПЛ - это для чего? Для развития футбола в регионах? Рассчитывали привлечь внимание, но получается не очень. Интерес у топов только один - дать поиграть резервистам. Идеальный турнир для спартака - выиграть хоть что-то.
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Антон Bratishchev
Спартак на классе, увы
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Никита Самарин
Тоже заметил, что Динамо вышло вообще не заряженное, в отличии от Спартака, игроки которого игрой показали, что способны играть лучше игроков основы.
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lovec23
Спартак воспользовался проблемами Динамо в обороне , Личка в кубке пытался обкатать новую пару защитников и молодой поплыл . Всех с победой , отдельно хочется отметить дебют Бабича , надеюсь он сможет стать лидером обороны .
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валя_стакан
А как идти в единоборства если чуть тронешь и Мешков динамовцу ЖК показывает, а то же самое делает спартач он даже штрафной не назначает как при ударе по Нгамале. А потом Мешкову в наушник говорят _але ты фол грубый пропустил_. Он подходит извиняется перед Нгамале и снова свистит только в одну сторону.
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Максим Лемаев
Ответ Лига Мастеров
Фомин 26 лет молодёж, почему у нас в России футболисты не взрослеют может из того что их молодёжью до 30 называют?
Может и так
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Максим Лемаев
Ответ PsichoEscape
Зенит проиграл денаме в МИР РПЛ
Так я про это и говорю
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Jonny
Абаскаль после 1-3 с зенитом , многие игроки не понимали ,что это дерби двух столиц ...😒
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Андрей Бабаев
Ответ Артем Русанов
Ахахахах, классная шутка, в пятницу в школе расскажу
лучше умом выделяться)
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