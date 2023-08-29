Личка об 1:4: «Спартак» словно на матч ЛЧ вышел, а «Динамо» – поиграть в футбол, первые 30 минут были катастрофой. Очень мало игроков понимали, что это дерби»

Марцел Личка остался недоволен игрой «Динамо» против «Спартака» (1:4).

«Это вопрос того, как мы принимали эту игру. Очень мало игроков понимали, что это дерби. Разница между нами и « » была в настрое на матч. Они сегодня вечером выходили словно на матч Лиги чемпионов, а мы – поиграть в футбол.

Мы проигрывали все единоборства, а иногда вообще не шли в борьбу. Поэтому первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой.

В перерыве я сказал футболистам, что нам нужно шаг за шагом искать свои голы. Но я не могу быть доволен красивой игрой. Когда ты проигрываешь 0:4 и начинаешь играть через короткий пас – это ничего не значит. Ты должен играть и красиво, и хорошо. И выигрывать игру.

Я очень зол на сегодняшнюю игру», – сказал тренер « ».

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