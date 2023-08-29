Марцел Личка: «Я еще не дорос до работы в сборной России. Хочу построить хорошую команду в «Динамо»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что еще не дорос до работы в сборной России.

– Что вы думаете о работе в сборной России? Чуть меньше года назад вы говорили, что не доросли до этой должности.

– Я еще не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10-15 лет показывал хорошую работу. Мне еще надо много лет работать.

– Когда вы работали в «Оренбурге», говорили, что хотите попробовать себя в топ-клубе России. Куда дальше стремитесь?

– Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».

– Высший уровень работы для тренера в России – возглавить «Зенит», как мне кажется.

– В «Зените» Сергей Семак хорошо работает – спокойно выигрывает чемпионат России каждый год (смеется.) Я хочу построить хорошую команду в «Динамо», – сказал Личка.

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19 комментариев

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Н.Ф.
Дорос или не дорос — не тебе решать.
Как Мостовой скажет, так и будет.
+28
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aleksandrsemizorov
Весёлый чел
+18
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Three Days Grace
как всегда рб спорт всякую чушь спрашивают
+5
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Remedy
Ответ aleksandrsemizorov
Весёлый чел
И вроде как адекватный, что немаловажно.
+2
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Сергей Галынский
Быть близко к Спартаку совсем не стоит
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Hong Kil
Карпин что ли готов?! Берут по объявлениям, так что и у тебя шанс будет.
+4
-3
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Ярик01
Эстонца в сборной как-то разрешили, но чеха не согласуют.
+2
-1
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Isshin88
После его заявления о пользе пива - он как минимум на правильном пути.
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камикадзе
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Гамарджоба Генацвале
Ответил остроумно,чтобы никого не обидеть. Сейчас там тренировать некого, сборная не играет нигде.
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ZarvuR2020
На самом деле хороший варик, если к турнирам допустят.
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Борщ со сметанкой
Есть инфа, почему этого чела цитируют каждый день?
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6tspey7tb5
Ай
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OldRedWhite
Ответ Hong Kil
Карпин что ли готов?! Берут по объявлениям, так что и у тебя шанс будет.
Это точно )))
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, благодаря прошлым заявлениям о пользе пива как минимум до помощника тренера сб.России он уже дорос😎🍻
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OldRedWhite
Ответ камикадзе
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камикадзе
Ответ OldRedWhite
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💯
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OldRedWhite
Ответ камикадзе
💯
Вот и поговорили ))
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