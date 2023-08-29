Марцел Личка: «Я еще не дорос до работы в сборной России. Хочу построить хорошую команду в «Динамо»

Марцел Личка считает, что еще не дорос до работы в сборной России.

– Что вы думаете о работе в сборной России? Чуть меньше года назад вы говорили, что не доросли до этой должности.

– Я еще не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10-15 лет показывал хорошую работу. Мне еще надо много лет работать.

– Когда вы работали в «Оренбурге», говорили, что хотите попробовать себя в топ-клубе России. Куда дальше стремитесь?

– Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».

– Высший уровень работы для тренера в России – возглавить «Зенит», как мне кажется.

– В «Зените» Сергей Семак хорошо работает – спокойно выигрывает чемпионат России каждый год (смеется.) Я хочу построить хорошую команду в «Динамо», – сказал Личка.

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