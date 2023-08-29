Гарсия сообщил Хави, что хочет уйти из «Барсы». Аренде в «Жирону» могут помешать испортившиеся отношения между клубами
Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, Гарсия сообщил Хави о желании уйти из «Барселоны», чтобы получать больше игрового времени – приоритетом для защитника является аренда. Хави, в свою очередь, считает, что Гарсия будет полезен команде по ходу сезона.
Ранее сообщалось, что Гарсия интересен «Жироне». Однако аренде игрока могут помешать отношения между клубами, испортившиеся на фоне трансфера Ориоля Ромеу. Кроме того, «Барселоне» придется выплачивать большую часть зарплаты игрока, и сделка не принесет клубу никакой финансовой выгоды.
Отмечается, что шансы на успех сделки может повысить давление со стороны Гарсии и его агента. Также подписанию Гарсии «Жироной» может поспособствовать продажа Сантьяго Буэно, который близок к переходу в один из клубов АПЛ за 15 млн евро.
Эрик Гарсия провел 2 матча в этом сезоне Ла Лиги, проведя на поле 56 минут. Его статистика доступна здесь.
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