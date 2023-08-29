Гарсия сообщил Хави, что хочет уйти из «Барсы». Аренде в «Жирону» могут помешать испортившиеся отношения между клубами

Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, Гарсия сообщил о желании уйти из «Барселоны», чтобы получать больше игрового времени – приоритетом для защитника является аренда. Хави, в свою очередь, считает, что Гарсия будет полезен команде по ходу сезона.

Ранее сообщалось, что Гарсия интересен «Жироне». Однако аренде игрока могут помешать отношения между клубами, испортившиеся на фоне трансфера . Кроме того, «Барселоне» придется выплачивать большую часть зарплаты игрока, и сделка не принесет клубу никакой финансовой выгоды.

Отмечается, что шансы на успех сделки может повысить давление со стороны Гарсии и его агента. Также подписанию Гарсии «Жироной» может поспособствовать продажа , который близок к переходу в один из клубов АПЛ за 15 млн евро.

провел 2 матча в этом сезоне , проведя на поле 56 минут. Его статистика доступна здесь.

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