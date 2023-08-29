Гарсия сообщил Хави, что хочет уйти из «Барсы». Аренде в «Жирону» могут помешать испортившиеся отношения между клубами

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Сантьяго Буэно Эрик Гарсия Футбол

Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, Гарсия сообщил Хави о желании уйти из «Барселоны», чтобы получать больше игрового времени – приоритетом для защитника является аренда. Хави, в свою очередь, считает, что Гарсия будет полезен команде по ходу сезона.

Ранее сообщалось, что Гарсия интересен «Жироне». Однако аренде игрока могут помешать отношения между клубами, испортившиеся на фоне трансфера Ориоля Ромеу. Кроме того, «Барселоне» придется выплачивать большую часть зарплаты игрока, и сделка не принесет клубу никакой финансовой выгоды.

Отмечается, что шансы на успех сделки может повысить давление со стороны Гарсии и его агента. Также подписанию Гарсии «Жироной» может поспособствовать продажа Сантьяго Буэно, который близок к переходу в один из клубов АПЛ за 15 млн евро.

Эрик Гарсия провел 2 матча в этом сезоне Ла Лиги, проведя на поле 56 минут. Его статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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rigobersong
Ответ <~Inter~>
на его фоне Бартра был топ защитником
Бартра вообще добротный игрок, просто судят его по эпизоду в карьере когда 22х летнего молодого игрока обыграл один из лучших игроков мира на тот момент, что вообще глупо, Бэйл тогда и Майкона возил и других игроков:) Я подобных эпизодов с Рамосом могу десяток вспомнить, начиная с того где его возит Рональдиньо на Бернабеу, где от него убегает Роббен и т.д. Вообще к Бартре не справедливое отношение:)
+25
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+24
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saynaraboy
Из Сити в Барсу переходил по этой же причине, думаю тут проблема не в клубах , а в игроке к сожалению
+6
0
+6
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Бартра вообще добротный игрок, просто судят его по эпизоду в карьере когда 22х летнего молодого игрока обыграл один из лучших игроков мира на тот момент, что вообще глупо, Бэйл тогда и Майкона возил и других игроков:) Я подобных эпизодов с Рамосом могу десяток вспомнить, начиная с того где его возит Рональдиньо на Бернабеу, где от него убегает Роббен и т.д. Вообще к Бартре не справедливое отношение:)
Это уровень сливочного пиара. Любой момент и любого игрока могут раздуть до галактических масштабов. Сейчас у них Беллингем на очереди, ждём окончания оверперформанса и типичного освистывания своего игрока🤓
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