«Барса» не продаст Абде, несмотря на интерес из разных стран. Хави рассчитывает на хавбека
Абде Эззальзули не покинет «Барселону» этим летом.
Ранее утверждалось, что «Барселоне» придется продать Абде из-за финансовых проблем клуба. «Байер» был готов предложить за полузащитника около 20 миллионов евро.
По информации Marca, «Барселона» сообщила агенту Абде, что не будет продавать игрока. Против ухода марокканца выступил Хави, так как он рассчитывает на хавбека в новом сезоне.
Сам Абде также намерен остаться в «Барселоне» и не хотел рассматривать ни одно из поступивших ему предложений.
Отмечается, что интерес к Абде проявляли клубы из Испании, Англии, Италии и Германии.
Подробная статистика 21-летнего полузащитника доступна здесь.
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В первых матчах сезона Абде был достаточно неплохо )
Нормальный такой бегунок ,молод, резкий, легко меняет направление бега, настырный, боевитый характер, готов отрабатывать и за себя и за того парня.
Если попадет в настроение может быть очень даже полезен и хорошим командам.
Вообщем вполне нормальный выбор для средних команд Италии, Германии, Испании...
Хотя в предсезонке смотрелся относительно нормально, в матче с Арсеналом, даже ,прямо-таки, неплохо
Короткие периоды ремиссии у тебя сменяются усугублением синдрома глуповатого хейта.
Никому не нужные за пределами Испании "бруски из Лол Масии"....ну давай начнем с этих...
Фабрегас, Артета, Педро, Пепе Рейна, Ольмо,Тьяго Алькантра...
Продолжать?
Как же забавно работает мозг у хейтеров , почти как у пропагандистов, тут вижу --тут не вижу)