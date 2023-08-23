«Барса» не продаст Абде, несмотря на интерес из разных стран. Хави рассчитывает на хавбека

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Абде Эззальзули Футбол

Абде Эззальзули не покинет «Барселону» этим летом.

Ранее утверждалось, что «Барселоне» придется продать Абде из-за финансовых проблем клуба. «Байер» был готов предложить за полузащитника около 20 миллионов евро.

По информации Marca, «Барселона» сообщила агенту Абде, что не будет продавать игрока. Против ухода марокканца выступил Хави, так как он рассчитывает на хавбека в новом сезоне.

Сам Абде также намерен остаться в «Барселоне» и не хотел рассматривать ни одно из поступивших ему предложений.

Отмечается, что интерес к Абде проявляли клубы из Испании, Англии, Италии и Германии.

Подробная статистика 21-летнего полузащитника доступна здесь.

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24 комментария

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Кирилл
Это очень хорошо !
В первых матчах сезона Абде был достаточно неплохо )
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Леван Мкртчян
Ответ dr. cage
Классная схема.. Сами придумали интерес к этому пеньку, Сами же опровергли.. Наверное надеялись, что Челси клюнет.. Не прокатило..
Почему же придумали, вполне мог быть интерес к нему.
Нормальный такой бегунок ,молод, резкий, легко меняет направление бега, настырный, боевитый характер, готов отрабатывать и за себя и за того парня.
Если попадет в настроение может быть очень даже полезен и хорошим командам.
Вообщем вполне нормальный выбор для средних команд Италии, Германии, Испании...
+7
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Леван Мкртчян
Ответ Кирилл
Это очень хорошо ! В первых матчах сезона Абде был достаточно неплохо )
Как он вышел на замену в матче с Хетафе -- это просто катастрофа. Все действия -- мимо.
Хотя в предсезонке смотрелся относительно нормально, в матче с Арсеналом, даже ,прямо-таки, неплохо
+8
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BurBon
Еще бы Хави против не был, левый фланг самый проблемный. Барса за эти копейки тупо не найдет лучше.
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Жечка Дырова
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SaH4r.
неплохо, получше фати будет, надо только завершение атак подкачать и готовый топ
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Vlad
Надеюсь Абде заиграет, удачи ему
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Предан Мадриду!!!
Abde, Fati, Gavi - у Барсы короткие фамилии что-то
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zaebarca
Абде - всадник без головы, не понимаю, зачем он Хави?
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blаncо
Абде заслужил шанс. Он провёл отличный сезон с Осасуной.
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Бронислав Каминский
Ответ dr. cage
Твои слова можно было бы писать каждые 2-3 года про бруски из Лол Масии.. Тельо/Куэнка/Деулофеу/Мунир/Фати/Жудла/Абде.. Все были нормальные такие бегунки, молодые, резкие, настырные и боевые.. Но средним командам за пределами Испании так и не пригодились.. Деулофеу с натяжкой.. Но и там - Эвертон, который в те годы как ворона все блестящее тянули к себе, а потом Уотфорд, которому он помог выйти в Шип и Удинезе, с которым тоже постоянно возле зоны вылета обитает.. Я больше поверю в интерес к Абде со стороны Севильи или Бетиса, чем со стороны Байера..
Ольмо -звезда Лейпцига
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Алексей Антипов
Ответ dr. cage
Твои слова можно было бы писать каждые 2-3 года про бруски из Лол Масии.. Тельо/Куэнка/Деулофеу/Мунир/Фати/Жудла/Абде.. Все были нормальные такие бегунки, молодые, резкие, настырные и боевые.. Но средним командам за пределами Испании так и не пригодились.. Деулофеу с натяжкой.. Но и там - Эвертон, который в те годы как ворона все блестящее тянули к себе, а потом Уотфорд, которому он помог выйти в Шип и Удинезе, с которым тоже постоянно возле зоны вылета обитает.. Я больше поверю в интерес к Абде со стороны Севильи или Бетиса, чем со стороны Байера..
12-14 место из 20 у Удинезе это "возле зоны вылета"?
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Леван Мкртчян
Ответ dr. cage
Твои слова можно было бы писать каждые 2-3 года про бруски из Лол Масии.. Тельо/Куэнка/Деулофеу/Мунир/Фати/Жудла/Абде.. Все были нормальные такие бегунки, молодые, резкие, настырные и боевые.. Но средним командам за пределами Испании так и не пригодились.. Деулофеу с натяжкой.. Но и там - Эвертон, который в те годы как ворона все блестящее тянули к себе, а потом Уотфорд, которому он помог выйти в Шип и Удинезе, с которым тоже постоянно возле зоны вылета обитает.. Я больше поверю в интерес к Абде со стороны Севильи или Бетиса, чем со стороны Байера..
Ахааххха))
Короткие периоды ремиссии у тебя сменяются усугублением синдрома глуповатого хейта.
Никому не нужные за пределами Испании "бруски из Лол Масии"....ну давай начнем с этих...
Фабрегас, Артета, Педро, Пепе Рейна, Ольмо,Тьяго Алькантра...
Продолжать?
Как же забавно работает мозг у хейтеров , почти как у пропагандистов, тут вижу --тут не вижу)
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Леван Мкртчян
Ответ Бронислав Каминский
Ольмо -звезда Лейпцига
Фабрегас, Артета, Тьяго, Пепе Рейна,Педро -- это то на вскидку в голову приходит из тех , кто пригодился в Европе из Ла-Масии
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Бронислав Каминский
Ответ Предан Мадриду!!!
Abde, Fati, Gavi - у Барсы короткие фамилии что-то
Это сокращения)У Гави - Гавирия Паэз вроде
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Алексей Антипов
Ответ Предан Мадриду!!!
Abde, Fati, Gavi - у Барсы короткие фамилии что-то
Абде полностью зовут Абдессамад Эззалзули, не особо коротко)
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