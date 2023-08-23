«Барса» не продаст Абде, несмотря на интерес из разных стран. Хави рассчитывает на хавбека

Абде Эззальзули не покинет «Барселону» этим летом.

Ранее утверждалось, что «Барселоне» придется продать Абде из-за финансовых проблем клуба. «Байер» был готов предложить за полузащитника около 20 миллионов евро.

По информации Marca, « » сообщила агенту Абде, что не будет продавать игрока. Против ухода марокканца выступил , так как он рассчитывает на хавбека в новом сезоне.

Сам Абде также намерен остаться в «Барселоне» и не хотел рассматривать ни одно из поступивших ему предложений.

Отмечается, что интерес к Абде проявляли клубы из , Англии, Италии и Германии.

Подробная статистика 21-летнего полузащитника доступна здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку