Эрик Гарсия интересен «Жироне». Защитник «Барсы» не против перехода
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может перейти в «Жирону».
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER, 22-летний игрок интересен «Жироне» и лично тренеру клуба Мичелу Санчесу.
Сам испанский футболист согласен на этот переход.
Вероятнее всего, будет обсуждаться аренда защитника, а не полноценный трансфер.
Гарсия провел 11 минут в этом сезоне Ла Лиги. Его статистика – здесь.
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