Эрик Гарсия интересен «Жироне». Защитник «Барсы» не против перехода

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Мичел Санчес Эрик Гарсия Футбол

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может перейти в «Жирону».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER, 22-летний игрок интересен «Жироне» и лично тренеру клуба Мичелу Санчесу.

Сам испанский футболист согласен на этот переход.

Вероятнее всего, будет обсуждаться аренда защитника, а не полноценный трансфер.

Гарсия провел 11 минут в этом сезоне Ла Лиги. Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Пару лет назад издательства писали о нем, как о перспективном и многообещающем игроке мирового класса, проходил целые курсы с профессиональным психологом, однако футбол бывает жесток
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.sh.s.
по моему это как раз его уровень.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий