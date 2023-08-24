Эрик Гарсия интересен «Жироне». Защитник «Барсы» не против перехода

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может перейти в «Жирону».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER, 22-летний игрок интересен «Жироне» и лично тренеру клуба Мичелу Санчесу.

Сам испанский футболист согласен на этот переход.

Вероятнее всего, будет обсуждаться аренда защитника, а не полноценный трансфер.

провел 11 минут в этом сезоне . Его статистика – здесь.

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